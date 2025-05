The Pretenders, la banda liderada por Chrissie Hynde, regresa a Uruguay y se presentará el próximo martes 13 de mayo de 2025 en el Antel Arena de Montevideo, en vez del Teatro de Verano, como se había anunciado inicialmente. Las puertas abrirán a las 19.30 y el inicio del show está previsto para las 21.00

Esta es la segunda vez que la banda británica se presenta en Uruguay. La primera visita fue como teloneros de Phil Collins en 2018. La agrupación, cuyos inicios se remontan a fines de la década de 1970, se ha mantenido activa desde entonces, aunque con algunas interrupciones. Tras publicar el disco Relentless en 2023, los Pretenders se embarcaron en una serie de conciertos en vivo. A las giras por Europa y Estados Unidos le sigue ahora otra por América Latina, que comenzó en la ciudad de México y que el próximo martes los acerca a Montevideo.

La formación del tour, además de Hynde, incluye al baterista Martin Chambers, cofundador de la banda, al bajista Nick Wilkinson y al guitarrista James Walbourne, además de otros músicos de apoyo.

En su lista de temas habitual figuran éxitos de distintas épocas, com “Back in the Chain Gang”, “Brass in Pocket” y “Don’t Get Me Wrong”, además de “Preocious”, el tema con el que suelen cerrar sus recitales. Ocasionalmente, para audiencias más rockeras, incluyen “Middle of the Road”, un clásico de sus primeros tiempos.

The Pretenders en Uruguay: las entradas adquiridas para el Teatro de Verano son válidas para el Antel Arena

Las entradas adquiridas para el show que iban a realizar en el Teatro de Verano son válidas para el Antel Arena. Toda la asistencia será reubicada, por orden de llegada, de la siguiente forma:

Sector A y palco 2 irán al sector A del Antel Arena

Sector B irá al sector B

Sector C y palco 1 irán al sector C

Sector D irá al sector D

Sectores E y F irán a los sectores E y F

Sector G irá al sector G

Sectores H, I, J y accesibles irán a los sectores 101, 102 y 116

The Pretenders en el Antel Arena: entradas disponibles en Tickantel y precios

Quedan pocas entradas disponibles para el show de The Pretenders en el Antel Arena. Los precios van desde $ 2.900 a $ 4.300 y se pueden conseguir en la web de Tickantel.