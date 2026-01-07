Luego de la desaparición repentina de las señales de VTV en las pantallas de los cables de Montevideo, esta semana los cableoperadores de Montevideo y el interior, así como las plataformas de streaming, avanzaron en sus negociaciones con Tenfield por la transmisión de dos de sus productos más atractivos, que están a punto de comenzar sus actividades.

¿Dónde puedo ver el básquetbol? ¿Y el carnaval? ¿Quién va a pasar los partidos del fútbol uruguayo? Esas fueron tres preguntas que sonaron y apuraron a los involucrados en el negocio a encontrar pantallas, en la disputa urgente de los clientes más seguros en Uruguay. En ese sentido, este miércoles se conocieron dos noticias importantes que comienzan a aclaran el panorama y echan luz sobre los cambios en el mapa de medios y su oferta deportiva y carnavalera.

Durante la tarde, mientras algunos cableoperadores y Tenfield todavía seguían en conversaciones, la empresa Antel anunció que transmitirá las programaciones de VTV, VTV plus y FIX TV en su plataforma de streaming Antel TV. El servicio estará disponible sin costo adicional “en forma promocional” durante enero y febrero para sus usuarios registrados y los que deseen hacerlo, a través de la página de Antel TV o la aplicación en celulares y Antel Box.

De esta forma, se podrá seguir los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol –que regresa esta noche– que sean transmitidos por las señales de VTV y lo mismo sucederá con el Concurso Oficial de Carnaval, el Desfile Inaugural y el Desfile de Llamadas.

Por su parte, Montecable reincorporó en su grilla las señales de VTV y promocionaba la emisión del partido Biguá-Goes de este miércoles. El resto de las cableras podría llegar en las próximas horas a un acuerdo con la empresa de Francisco Paco Casal.

En el caso del interior del país, el básquetbol y el carnaval también se podrán seguir, como hasta ahora, a través de las señales de cable de VTV.

Carnaval. (archivo, enero de 2025) Foto: Gianni Schiaffarino

Otra pelota

En el arranque del año, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó las adjudicaciones de los derechos audiovisuales de su producto. “El lote I le correspondió al consorcio que forman DirecTV y Torneos, lo que significa que ambas empresas trabajarán juntas en este proyecto. Dicho más claro, por DirecTV –y los cableoperadores que compren su señal– se emitirán por cable los partidos del fútbol uruguayo”, adelantaba la diaria.

Esta semana, las pantallas de DirectTV anunciaron la inclusión en sus grillas de DSports Uruguay Premium, la señal que emitirá a partir de este sábado 10 –en principio por su servicio de televisión satelital– las actividades del fútbol uruguayo en sus divisiones profesionales A, B y C. El costo del servicio Premium es de 728 pesos mensuales (US$ 18,70) y por el momento sólo está disponible en los canales 301 y 302. Habrá que esperar si, presionados por sus socios, las empresas cableoperadoras negocian con el nuevo dueño para adquirir el preciado tesoro del entretenimiento oriental.

Mientras tanto, la empresa Tenfield, poseedora de los derechos para transmitir los partidos del fútbol uruguayo por streaming, todavía no ha confirmado a través de qué plataformas estará disponible este servicio, aunque siguen sonando con fuerza los nombres de Disney+ y Antel.