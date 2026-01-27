Para los fans de los superhéroes es el rostro del Duende Verde, uno de los archienemigos de Spiderman. Quienes aman el espanto levemente sobrenatural recuerdan su duelo psicológico con Robert Pattinson en El faro, la gran película de Robert Eggers. En el mundo del cine de autor, es la improbable encarnación del bien en The Florida Project, la película emblema de Sean Baker (2017), en un papel que le valió una nominación al Oscar.

Willem Dafoe (Appleton, 1955) es uno de los actores estadounidenses contemporáneos más reconocidos. Uno de sus últimos protagónicos es el de la película The Souffleur, en la que representa al encargado de un hotel en decadencia. La obra del argentino Gastón Solnicki, estrenada en el Festival de Venecia, es parte de la competencia del Festival de Cine de José Ignacio, que se lleva a cabo esta semana en el balneario fernandino. Junto a Solnicki, Dafoe es parte de la delegación que promueve el film en la región y el lunes dio una conferencia de prensa en José Ignacio.

En su primera visita a Uruguay, el actor explicó que había decidido trabajar con el director argentino porque le ofreció un papel que lo desafiaba, que es lo que busca desde hace un tiempo. “En los casinos hay carteles que dicen ‘tenés que estar presente para ganar’. Por supuesto que se refiere al dinero y a apostar, pero te recuerda que verdaderamente premiás tu alma. Y como espectador, si no te quedás viendo algo que sea difícil, no vas a recibir grandes premios. Si siempre vas por lo fácil, con la distracción, no vas a sorprenderte, no imaginarás. Sería sólo una distracción y creo que el cine es algo mucho más poderoso que eso. Entonces, opino que tenés que estar presente, en el sentido de prestar atención, no andar saltando de contenido en contenido y ver cinco minutos en streaming de diez películas que no te nutran; tenés que quedarte con algo. Y siento que las películas más desafiantes son las más valiosas”, dijo, según consignó Telemundo.

Dafoe también se refirió a la posibilidad de trabajar en nuestro país. “Nunca antes había estado aquí. Y siempre fui curioso con respecto a Montevideo en particular. Es un lugar en mi imaginación y he estado en contacto con un cineasta de allí. Y hemos hablado sobre tal vez trabajar juntos. Así que puede que filme allí”, dijo en referencia a Federico Cote Veiroj.

El director de Acné (2008), El apóstata (2015), Belmonte (2028) y Así habló el cambista (2019) dijo a la diaria que el proyecto al que se refirió Dafoe todavía está en sus etapas iniciales y prefirió no adelantar más detalles.

Veiroj y Dafoe entraron en contacto a partir de su común relación con Solnicki.