Velada romántica

Luciano Pereyra vuelve a Uruguay en el marco de su gira Te sigo amando, en la que presenta nuevas canciones y repasa los clásicos de sus más de 25 años de carrera. En plena recorrida veraniega –y tras la obligada parada en el Festival Nacional de Doma y Folclore Jesús María 2026, en Córdoba, donde se presentó el miércoles 14–, Pereyra trae su espectáculo a Enjoy Punta del Este.

El reconocido artista argentino tiene un séquito de fieles fanáticos de este lado del charco, que no distingue género ni edad. Por eso, sus presentaciones en el país son sinónimo de éxito asegurado. Recientemente llenó el Antel Arena por partida doble: en solitario, dentro del mismo tour, y en dupla con Abel Pintos, en un show con escenario 360 que los llevó a recorrer decenas de escenarios en la región.

Ahora llega al principal balneario de Maldonado para endulzar el verano con canciones románticas y emotivas. La cita es hoy a las 21.00 en Enjoy (parada 4 de la playa Mansa, Punta del Este). Entradas desde US$ 80 en Suticket.

Para bailar

La reconocida productora local Key, responsable de los shows de Solomun y Boris Brejcha este verano en el este, presenta el sábado a Chris Stussy en Open Park (Aparicio Saravia, próximo al puente de La Barra).

El DJ y productor neerlandés es uno de los referentes actuales de tech house a nivel mundial: al frente de su propio sello y encabezando la grilla de festivales de música electrónica en distintos puntos del globo, impuso un estilo característico con influencias de deep house clásico y una actitud sobria detrás de las bandejas. En su llegada a Punta del Este, hoy a partir de las 23.00, completan el lineup el británico Demi Riquísimo y el uruguayo Agustín Clark. Las entradas están disponibles en Entraste.com desde $ 1.600.

Conociendo Rusia

La banda encabezada por Mateo Sujatovich llega al festival Medio y Medio (Av. del Parador Viejo y Brisas del Mar, Portezuelo) por partida doble: hoy y mañana. El primer día está agotado desde hace semanas, pero la segunda fecha –anunciada como sorpresa y con motivo del festejo de cumpleaños del cantante, tal y como lo hizo su colega Ciro Martínez la semana pasada– todavía tiene ingresos disponibles, a partir de $ 1.870 en Redtickets.

La banda regresa a Uruguay tras hacerse con el galardón a Mejor canción pop/rock del año en los Grammy Latinos por “Desastres fabulosos”, su colaboración con Jorge Drexler. Con el músico también en el país por estos días, surge la incógnita: ¿se dará el cruce en vivo en el mítico escenario de Portezuelo?

Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia. Foto: Camilo dos Santos

En el Cabo

El parador Mucho Bueno (playa sur, Cabo Polonio) continúa con su agitada actividad de verano. En el marco de sus espectáculos bajo el cielo estrellado rochense, hoy se presentará Mandrake Wolf en formato dúo, mientras que mañana será el turno de la cantautora Papina de Palma; ambos con entrada gratuita, a las 21.00.

Chicos y chicas quieren rock

Club Cultural Pionero (ruta 10, km 177,5, Santa Mónica) celebra su clásica Fiesta Viejo Jack hoy, con la presencia de los DJ Cata Spinetta, Assi y Picon, junto con invitados sorpresa. Será a las 21.00, con entradas en Redtickets desde US$ 30.

Desde Córdoba

Só, grupo cordobés con influencias funk y soul, está embarcado en una gira de verano con dos paradas previstas en nuestro país: hoy a las 20.00 en Ferona (Albatros y Las Toninas, La Juanita, José Ignacio), con entradas a $ 600 en Passline; y el martes 20 gratis en Mucho Bueno, Cabo Polonio. Con una propuesta centrada en lo instrumental, los cuatro amigos que integran Só afirman que la mejor forma de conocerlos es escucharlos en vivo. De todas formas, para calentar motores, su álbum La fundación (2024) y algunos singles de 2025 están disponibles en plataformas.

Tributos

Dos homenajes musicales llegan este fin de semana a Punta del Este. Hoy y mañana en Pueblo Narakan (Juan Díaz de Solís 678) habrá tributo a Soda Stereo, a cargo de la banda Sueño Stereo. Ambas funciones son a partir de las 22.00 y se toman reservas al número 098 104 500.

Mañana, en tanto, The End presentará un tributo a Pink Floyd a las 21.00 en Enjoy, con entradas a partir de US$ 50, disponibles en Suticket o en la boletería de la sala.

En Montevideo

La capital también tiene música en vivo y en este caso hace frente al calor de enero con dos propuestas entre el rock underground y el metal internacional. Hoy a las 20.30, Andrómeda (Durazno 902, esquina Convención) recibe a Los Soyapas, una de las bandas más interesantes de la escena emergente local. El grupo se presentará junto a Pornomiseria y Distinguidos en un show a la gorra en busca de recaudar fondos para una nueva edición de su festival multidisciplinario Circo en Llamas.

Mañana, Death To All –supergrupo estadounidense que continúa con el legado de la banda pionera en el género Death– llega a Montevideo con músicos de lujo: en la batería, Gene Hoglan, conocido por su trabajo en Testament y su contribución a los álbumes de Death Individual Thought Patterns y Symbolic; en el bajo Steve DiGiorgio (Sadus, Testament); en la guitarra Bobby Koelble, de Symbolic; y ocupando el puesto de Chuck Schuldiner (fundador de Death), el guitarrista y frontman de Cynic, Max Phelps. Una cita ineludible para los fanáticos del death metal, mañana a las 20.00 en Live Era (Uruguay 960). Las entradas están disponibles en Redtickets a $ 2.790.