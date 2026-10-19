Atlantidoc: el festival de cine documental de Uruguay llega a su edición 20

“Creemos que es una buena selección, la mejor en estos 20 años”, anticipaba por correo electrónico Ricardo Casas, director de Atlantidoc, el Festival Internacional del Cine Documental de Uruguay. La cita será en 24 salas y dos canales de televisión, que exhibirán una selección de más de 600 documentales recibidos en los últimos meses. Podrán verse entre el lunes y el jueves 5 de noviembre, con entrada gratuita en todas las salas excepto la sala B del Auditorio Nelly Goitiño, donde habrá “una entrada simbólica”.

“No sé si es empecinamiento o es convencimiento absoluto, pero creo que la médula de un festival es la programación. Si no hay buenas películas, o si las películas son preestrenos comerciales, no es un festival. En ese sentido, nos tomamos bastante trabajo. De febrero a setiembre nos pasamos todas las noches viendo documentales”, dice Casas.

“El otro día leía unas declaraciones de Agnès Varda, la directora francesa, que decía que en su casa tenía un montón de animalitos: el León de Oro, el Oso de Plata... ‘Me dan animalitos, pero no me dan plata para hacer películas’. Nosotros no damos animalitos, pero sí damos plata. No sé si para hacer películas, pero por lo menos para pagar algunas deudas. Para producción uruguaya, claro está”, agrega Casas.

En todo caso, cree que la competencia es buena: “Si surge de jurados idóneos e independientes, es positiva. Porque destacás los méritos de una película que se lo merece, porque no todas las películas tienen años de trabajo detrás, ni un esfuerzo descomunal de sus creadores, ni una temática que por ahí valga la pena presentar al público. Creo que vale la pena el esfuerzo, pero yo sé que es discutible. Porque, además, yo hago documentales y me expongo todo el tiempo a jurados, y los jurados siguen siendo seres humanos que se equivocan”.

En dos décadas, el festival ha cambiado. “Veo, lógicamente, un desarrollo tecnológico. Estamos haciendo un ciclo en Canal 5 que es una retrospectiva de estos 20 años, y ves documentales que tienen diez, 15 años, y no tienen el acabado técnico que tienen los que te mandan hoy. El lenguaje también ha avanzado, se ha desarrollado. Siempre encontrás materiales que te llaman la atención por un manejo de un lenguaje diferente, innovador, creativo. Pero, en definitiva, los temas y las necesidades de los creadores de expresar, de contar historias, son siempre los mismos”.

La apertura será en la sala Zitarrosa el martes 20 de octubre a las 19.30 con Brunello, el visionario cortés, de Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso.

La del estribo

Casas lleva 20 ediciones del Atlantidoc, pero cuenta 74 festivales en total. “Los festivales que he organizado, o ayudado a organizar, surgen de la necesidad. El Festival de Cinemateca surgió porque había que afiliar gente para sustentar la institución, porque mientras yo trabajaba ahí nunca recibimos un centavo de ningún subsidio. Inventamos el festival en Semana de Turismo para que ingresaran socios y poder financiar el archivo y todo lo demás. Divercine surge de la necesidad, porque venían a pedirnos material para niños y no había nada de nada. Y descubrimos de golpe que había una cantidad de material de cine y televisión de calidad de todo el mundo que a América Latina no llegaba”.

“Y Atlantidoc surge también de la necesidad. Lo que más se produce en Uruguay son documentales, pero en los festivales generalistas nos programan a las tres de la tarde en la sala chiquita del costado. ¿Cómo darle un espacio digno a una producción digna? Ahí se nos ocurrió hacer esto, pero como tenemos la manía de la descentralización, esa palabreja que todo el mundo utiliza pero que nadie aplica, se nos ocurrió hacerlo en Atlántida. Bueno, ahora se hace en un montón de departamentos y además en televisión, cosa que llegue a todo el país. Y cada año es un poco diferente, cada año tratamos de mejorar el proyecto, y a veces lo logramos”, agrega.

Este será el último festival de Casas: “Me retiro finalmente de los festivales; como hice en 2021 con Divercine, voy a hacer ahora con Atlantidoc. Siempre pensé que hay que dejar espacio a los jóvenes y capaz que es bueno anunciarlo, sobre todo a ver si surge un equipito, como pasó con Divercine, y sigue con el proyecto. Por ahora no surgió, así que estoy anunciándolo a ver si los chicos se animan y siguen”.

La razón es clara: “Uno no nace para organizar festivales”, afirma, y matiza: “Después la vida te va sorprendiendo y descubrís que tuviste que hacerte cargo de 74 festivales en 44 años. Además, siempre he tratado de ser coherente con lo que pienso, y siempre trabajé para los niños y para los jóvenes, entonces es importante dar lugar a los jóvenes: que ocupen los lugares, que los cambien, que los mejoren. Esa es la idea. Por eso es interesante que surja algún equipito que se ocupe de Atlantidoc”.