Del 11 al 15 de febrero la sala Zitarrosa llevará adelante la segunda edición del festival Jarana en verano. En esos cinco días ofrecerá distintas propuestas culturales para niñas y niños. Habrá cine y música para disfrutar en familia: el miércoles 11 se proyectará Uma y Haggen, el jueves 12 se presentará Ruperto Rocanrol, el viernes 13 será el turno de Letu Ruibal, el sábado 14 estará Encanto al Alma y el domingo 15 cerrará el ciclo Bebés a la Zitarrosa. Las entradas están a la venta en Tickantel y los locales de cobranza.

Uma y Haggen

La película de animación del mexicano Benito Fernández, de 2022, abrirá el ciclo el miércoles 11 a las 19.00, con entrada libre. Uma y Haggen es una aventura épica familiar en la que aparecen tanto elementos de la América prehispánica como rasgos de una revolución industrial tecnológica de combustibles fósiles. Una princesa mesoamericana y un niño vikingo se unen en una misión: ella debe regresar a su tierra para recuperar el trono de Aisza Munna, un reino fantástico inspirado en la cultura maya. Uma presuntamente debe entregar su vida en sacrificio para evitar la destrucción del reino, pero Haggen, un náufrago con quien se encuentra en su periplo, hará todo lo posible para salvarla y ayudarla a volver a su legítima posición. Los dos niños, pese a sus diferencias, se unen y salen airosos en su misión.

Encanto en verano

La banda de música para niñas y niños Encanto al Alma regresa a la Zitarrosa el jueves 12 a las 19.00 con su espectáculo Encanto en verano, “que pone el foco en nutrir el alma desde la primera infancia, creando un clima cuidado, sensible y disfrutable para toda la familia”, tal como lo definen. Será la oportunidad, además del reencuentro con su público, de presentar la canción “Tejido universal”, con la que recientemente obtuvo, en coautoría con la brasileña Ana Person, el premio Ibermúsicas a la canción infantil, además de canciones infaltables de su repertorio, como “El abrazo” y “Zapatitos para un gigante”.

Con una extensa trayectoria que comenzó en 2005, el grupo editó cuatro discos, Somos arcoíris (2011), Magia de la tierra (2014), La tierra de los cuentos (2017) y Encanto de nuestra tierra (2022) y presentó 12 espectáculos diferentes en todo el territorio uruguayo y en giras que incluyeron México, Argentina, Chile y Cuba. Entre otros reconocimientos, en 2024 recibió el Florencio a mejor espectáculo para niñas y niños de 2 a 5 años por La magia del unicornio y el disco La tierra de los cuentos obtuvo el Grafiti a mejor álbum de música infantil en 2018.

Encanto en verano está dirigida a niñas y niños de 2 a 7 años y sus familias, y hay 2x1 para Comunidad la diaria. “Con la banda en vivo, el grupo comparte canciones que alegran y conmueven a los más pequeños, invitando al juego, al canto y al encuentro. En escena nos visitan personajes muy queridos: la Sirena y el Pirata de los 7 Mares, que acompañan el viaje musical con humor y ternura”, destacan.

Mucho rock

Para el viernes 13 a las 19.00 Ruperto Rocanrol propone una tarde a todo rock, con 2x1 para Comunidad la diaria. El trío integrado por Roy Berocay y sus hijos Pablo y Bruno convoca a esta cita que será una oportunidad única para “recorrer canciones surgidas de todos estos universos y celebrar, una vez más, la energía, creatividad e innovación de una banda que sigue marcando pauta en la música para toda la familia”. En Mucho rock van a tocar sus canciones más roqueras, algunas de las cuales hace tiempo que no están en el repertorio habitual, como "Piojos espaciales", "Julito" y "Cuatro contra uno", entre otras.

Además de las canciones, afirman, “con el humor habitual, la banda va a tratar de enseñar algunas cosas básicas sobre rock: ¿para qué sirve el bajo?; ¿cómo es un solo de batería?; ¿por qué los guitarristas ponen cara de dolor cuando tocan?, y otras cuestiones fundamentales para la existencia de la humanidad”. Como es habitual en las presentaciones de la banda, se espera un show en el que se apele a la participación de niñas, niños y familias “con el clásico agite y la alegría de siempre”.

Letu Ruibal

El sábado 14 a las 19.00 (con 2x1 para Comunidad la diaria) será el turno de Letu Ruibal, en una propuesta en la que el juego es fundamental: “El juego es muy inspirador para mí, permite una comunicación maravillosa con niños y adultos; cuando entramos en esa sintonía no hay prejuicios... Simplemente jugar, dejarse llevar, y divertirse con el que está al lado. Es un permiso maravilloso de liberación que, junto con la posibilidad de soltar la voz y el cuerpo, se convierte en magia pura”, decía hace un tiempo Ruibal a la diaria.

En el ciclo Jarana 2026 Letu y su banda presentan un espectáculo con un repertorio dinámico y variado, con canciones de todos sus discos, entre las que se destaca el estreno de algunas del reciente lanzamiento, Pasear cantando. “Una propuesta que invita a jugar con el cuerpo, las palabras y los sonidos. Un encuentro con materiales cotidianos que se transforman: títeres, variedad de instrumentos y ritmos que interactúan generando un clima cálido y de disfrute, integrando siempre el humor y el juego como hilo conductor, propiciando la participación de niños y adultos de forma lúdica y natural”, describen.

Bebés a la Zitarrosa

En el cierre de las actividades, el domingo, en doble horario a las 17.00 y a las 19.00, se presentará Piú Música Viajera con su espectáculo Bebés a la Zitarrosa. El grupo, especializado en propuestas artísticas y de estimulación oportuna para bebés de 6 meses a 2 años, volverá a este escenario con el espectáculo que viene rolando desde hace un tiempo, mientras preparan una nueva función, dirigida al mismo público, que estrenarán en agosto.

Bebés a la Zitarrosa “comienza en el hall central, que ya se encuentra intervenido con una instalación sensorial en la que las familias pueden interactuar, hasta que las vamos a buscar y nos conducimos al escenario, al que subimos todos y todas para continuar con la experiencia, volviéndose cada participante protagonista de la actividad”, comentaban Natalia Goldberg y Lili Ramos a la diaria a propósito de este espectáculo. “Toda la actividad tiene el marco de un día de playa, con sus dunas, olas, baldes, barcos, gaviotas, etcétera. Vamos construyendo entre todos y todas diferentes escenas playeras y marinas con elementos y juegos musicales durante unos 50 minutos aproximadamente”, describían.

Por otra parte, sobre la posibilidad de volver a ver esta propuesta –que en 2023 ganó el Florencio en su categoría y que se ha presentado en la Zitarrosa tanto en 2024 como en 2025– Goldberg comentó: “Es muy rico, interesante y oportuno volver a pasar por las experiencias en los primeros años de vida, por eso está bueno invitar a las familias a que vuelvan a vivirlo casi que como un taller, que es como muchas veces lo presentamos”. “Es una edad en la que la repetición de la vivencia se sella como algo significativo: se repite, se repite, se repite y se imprime, y ahí es cuando pasa a ser una experiencia que deja huella, que deja una marca, porque hay un afecto y un disfrute que acompañó esa repetición. Por otra parte, no es igual ver el espectáculo a los 8 meses que al año o al año y medio, porque en cada vuelta empieza a haber un reconocimiento, sobre todo si las canciones además las escuchan en casa, y al poder salir de la zona de sorpresa y pasar a la de reconocimiento, de ‘ya lo viví’, se gana confianza y seguridad”, explicó.