“Hicimos una especie de power trío, en la línea de Hendrix, Cream y Los Panchos”, bromea Fernando Cabrera sobre el formato musical con el que está encarando las presentaciones en vivo. En el último tiempo venía tocando a dúo con Diego Cotelo, que sumaba su guitarra, su voz y su pericia con los efectos electrónicos y chiches afines, pero Cabrera le pidió que pasara al bajo e incorporó a Juan Manuel Cayota en la batería (y también en la voz). Al igual que Cotelo, Cayota integra la banda Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol, con la que el cantautor de Paso Molino viene haciendo buenas migas desde hace un tiempo –ya se presentaron más de una vez–.

Así, comandados por Cabrera en guitarra y voz, quedó conformado el trío, que se presentará este sábado y domingo a las 21.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores. Pero la novedad no viene solo por el formato, sino también por la música. “Es un formato que me encanta, muy completo, y como le da otra polenta a la música, voy a aprovechar para tocar una cantidad de temas nuevos, del próximo disco”, adelanta Cabrera, que no edita un disco de estudio desde principios de 2021, cuando lanzó Simple.

Entonces, como si ese lustro sin un corpus de material fresco hubiera hecho mella, este fin de semana, Cabrera y compañía se despacharán con nueve canciones nuevas, más dos versiones, que suman 11 novedades en total. Las dos versiones serán de “Quién va a cantar”, aquel clásico de Ruben Rada, del disco homónimo del año 2000], y “Desconsolados 2”, una de las más hermosamente amargas canciones de Eduardo Darnauchans, que abre El trigo de la luna (1989) y que ya cuenta con Cabrera en la versión original –y cierra el disco en vivo que grabaron en conjunto, Ámbitos–.

Estrenar en vivo un montón de canciones que aún no fueron grabadas ya está muy lejos de ser común, pero Cabrera lo sigue haciendo como si nada. El cantautor subraya que le da la oportunidad de “chequear” las canciones con el público, pero también con él mismo, porque “no podés estar ensayando una canción meses y meses y no tocarla en vivo: hay que mostrarla”. “Un compositor siempre tiene el impulso de mostrar lo nuevo que tiene. Esto me pasa desde los 18 años y nunca me dejó de pasar; cuándo tenés algo nuevo estás nervioso por mostrarlo. Así las canciones se van fogueando, y cuando llega el momento de grabarlas, ya están prontas, redondas”, subraya.

Cabrera adelanta que entre las canciones nuevas hay algunas con ritmos que no había cultivado. Por ejemplo, una que surgió por un amigo que conoce desde la escuela, muy vinculado al carnaval –como escenógrafo–, que le dio una letra para musicalizar. “En principio, no la consideré como para hacer algo, pero, al releerla, viendo la sinceridad que tenía y la mirada tan por dentro del carnaval uruguayo, como zonceando se me fue ocurriendo una música, que la hice para mostrársela a él y cumplir con su deseo. Pero la canción cada vez me fue gustando más y decidí hacerla”, comenta.

Se llama “Carnaval de mis amores” y es una de las que tocará este fin de semana, junto con “Histeria masculina”, “Trabajo con amigos”, “Adriana la italiana”, “Camiones sueltos” y “No creo que te interese”, entre otras de las nuevas. Algunas de ellas, ya solo por sus títulos, nos muestran algún típico cabrerismo, como la aliteración que desprende “Adriana la italiana”, que juega con la repetición de sonidos así como el cantautor lo hizo en aquellos versos de “La casa de al lado”: “Los carros se encargan de cargar / los restos del roto corazón”.

Aunque siempre tiene en la cabeza la idea de grabar las nuevas canciones en un estudio para publicarlas en un disco, Cabrera dice que no tiene apuro por hacerlo, ya que en el corto plazo verá la luz material relacionado con él: un álbum en el que muchos artistas versionan canciones suyas, por lo tanto, quiere dejarle un espacio a ese trabajo. “Pronto no voy a sacar un disco, pero sí a mediano plazo, porque me salgo de la vaina. Todas estas canciones nuevas me encantan”, acota.

Obviamente, en las presentaciones de este fin de semana no faltarán algunos clásicos de su repertorio, como “Agua” o “El tiempo está después”. Pero, hablando del tiempo, no siempre está después: en diciembre de este año Cabrera cumplirá nada menos que siete décadas. Cabe preguntarle si ese número redondo le dice algo, pero enseguida contesta que no, porque ya tener 69 le dice bastante, y agrega: “Me siento mejor que nunca y la música está como loca. Entonces, las penurias que muchos tienen al llegar a la vejez, como el problema de la jubilación, que te quedás sin saber qué hacer, afortunadamente, los que trabajamos en este tipo de tarea no las sentimos, porque la podés seguir haciendo hasta que te mueras”.

Fernando Cabrera se presenta en formato trío este sábado y domingo a las 21.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Rossell y Rius y Capitán Videla). Las entradas se consiguen por Redtickets (quedan para el domingo, a $ 1.300).

