El Ballet Nacional del Sodre (BNS) realizará su 15ª gira nacional consecutiva entre los días 11 y 23 de este mes, con la presentación de El lago de los cisnes en cinco teatros departamentales. La producción de los Talleres del Auditorio Nacional Adela Reta cuenta con la clásica música de Piotr Ilich Tchaikovsky y la coreografía de Raúl Candal.

La gira comenzará en el Teatro Municipal de Rivera, con dos presentaciones el miércoles 11 y jueves 12 de marzo, ambas a las 20.00. De ahí, el elenco que cuenta con la dirección artística de María Riccetto irá hasta Durazno para su presentación en el teatro Español, el sábado 14 de marzo a las 20.00.

Las siguientes dos presentaciones serán en el teatro Escayola de Tacuarembó, que en abril celebrará dos años desde su reapertura, después de décadas sin cumplir esa función. “Se notó que la comunidad se apropió del teatro, que el teatro se magnetizó con la sociedad, y es muy importante esto”, contó a la diaria Matilde Vera, directora del teatro desde su apertura. Las funciones serán el lunes 16 de marzo a las 20.00 y el martes 17 de marzo a las 19.00.

Para las últimas funciones, el BNS se dirigirá al teatro Macció de San José, donde se presentará el viernes 20 de marzo a las 20.00. Finalmente, habrá dos citas en el Centro Cultural Politeama de Canelones, el domingo 22 de marzo a las 19.00 y el lunes 23 de marzo a las 20.00.

“Danza clásica, técnica de excelencia y una música inolvidable se conjugan en un ballet único y de gran despliegue escénico”, describe el Sodre a esta presentación, que se enmarca en uno de los cuatro grandes ejes del plan estratégico del Sodre para este quinquenio: la descentralización, la accesibilidad y el territorio.

“Trata de la implementación de un plan territorial permanente que articule espectáculos, educación y comunidad”, explicó el presidente de la institución, Luis Pérez Aquino, al momento de presentar el plan estratégico a la prensa. También incluía el acceso de escuelas rurales al auditorio, llegar con el plan Un Niño, Un Instrumento a todo el país y “el fortalecimiento de políticas de accesibilidad e inclusión en todos nuestros auditorios, y el desarrollo de conciertos didácticos e instancias de capacitación en todo el país”.

“Se va a profundizar la presencia territorial de nuestros elencos, de nuestras escuelas y del ANIP, no solo a través de giras, sino mediante proyectos sostenidos que combinen espectáculos, exposiciones, formación y trabajo con comunidades locales”, había adelantado Pérez Aquino.

De lagos y cisnes

El lago de los cisnes se estrenó el 4 de marzo de 1877 en el teatro Bolshói de Moscú, con coreografía de Julius Reisinger. La obra fue considerada mediocre, la música demasiado “wagneriana” y hasta se criticó el argumento. En enero de 1895, con una nueva coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, llegó al teatro Mariinsky de San Petersburgo y logró un gran éxito, que la llevó a convertirse en un clásico que continúa conquistando públicos en el siglo XXI.

En cuanto al argumento, la historia de amor comienza con el perverso hechicero Rothbart, quien condena a Odette a ser cisne durante el día y princesa por la noche. El príncipe Sigfrido, que está enamorado de ella, hará todo lo posible por salvarla del embrujo, pero será víctima de los engaños de Rothbart y de su malvada hija Odile, quien aparece como cisne negro. Una traición involuntaria condenará a Odette hasta llegar al famoso y melancólico desenlace.

¡Al abordaje!

En Montevideo, el BNS desembarcará en mayo para presentar El corsario, con coreografía de Anna-Marie Holmes y música de Adolphe Adam. El ballet estará acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional con Ezequiel Silberstein como director invitado. Se trata de otra producción realizada íntegramente en los Talleres del Auditorio.

Esta gran obra del repertorio clásico romántico es una historia de piratas y odaliscas ambientada en escenarios que van desde un palacio majestuoso hasta un jardín encantado, y toca temas como la traición, la libertad, la pasión, el engaño y la lealtad. Medora es apresada por Lankedem, un vendedor de esclavas, y luego vendida a Seid Pachá. Después de varias aventuras es salvada por el corsario Conrad, quien llega a la costa griega luego de naufragar su barco.

Holmes había contado detalles de su versión a la diaria en 2011: “He cambiado algunos detalles de la versión original y he puesto algo de humor para hacerlo aún más divertido, porque creo que hay que dar a las audiencias de hoy la chance de tener un momento de relax y de disfrute del ballet. Tiene, además, muchos roles para los hombres y muchas variaciones con varios retos y una energía explosiva. Por otra parte, los roles de las mujeres son muy Petipa, la manera en que trabajan los brazos y el sentimiento que transmiten es hermoso”.

Las funciones irán del viernes 8 al domingo 24 de mayo en el Auditorio Nacional Adela Reta y las entradas ya pueden adquirirse como parte de los abonos de temporada del Sodre.