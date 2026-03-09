Si bien no existen registros de que el autor de “Cuts Like a Knife” haya pronunciado o escrito alguna vez la palabra “macanudo”, no debe haber otra expresión del lunfardo rioplatense más ajustada para definir la personalidad de esta estrella mundial del rocanrol, o al menos algo de eso transmite, no solo en sus shows de fluido diálogo con su público, sino en sus notas de prensa como las más recientes de la última carga promocional antes de su cuarta actuación en Montevideo.

En principio, el show de este viernes 13 se iba a realizar en el estadio Centenario, pero debido a ajustes logísticos, según informaron sus organizadores, el espectáculo tendrá lugar en el Antel Arena a las 21.00. Las entradas están agotadas.

Quienes ya adquirieron sus entradas serán reubicados en el nuevo recinto y aquellos que no puedan concurrir se les devolverá el importe por sus localidades del 16 al 23 de marzo inclusive en [email protected].

“Ha sido genial cada vez que fui para allá, y estoy ansioso por llegar”, declaró Adams en una nota fresca para Teledoce, en la que se reconoció como uno de los últimos de su generación que siguen haciendo discos de rock. “No sigo tendencias. Y no quiero hacer nada más que lo que siento con mi música”, afirmó.

Su primera presentación en Montevideo tuvo lugar el 2 de marzo de 2007 en el Centenario, en el marco de la extensa gira de su disco Room Service. Volvió al año siguiente, esta vez para actuar en el Teatro de Verano, y regresó en octubre de 2019, con su disco Shine a Light, en el recién estrenado Antel Arena.

“Pienso que Uruguay es la joya de Latinoamérica”, expresó en la nota. Esa vez el cantautor se interesó por el mate amargo y recordó su pasaje por una playa uruguaya a la que había bajado en uno de sus días libres a pasear y colaborar con su limpieza.

Una foto suya con un bidón aplastado en una mano y un desodorante de ambiente oxidado en la otra sobrevive en los archivos de internet como prueba de su vínculo uruguayo.

Su cuarta performance en Montevideo será de la mano de su decimosexto álbum, el ruidoso y rockero Roll with the Punches, editado en 2025, aunque no faltarán sus grandes clásicos, como “Run to you”, “Summer of 69” y “(Everything I Do) I Do It for You”.

“¿Qué es lo más frecuente en la vida?”, preguntó retóricamente para explicar de qué va su último disco, en una nota de Virgin Radio, en Londres; “los cambios”, continuó, al referirse a una nueva etapa de su carrera signada por la independencia (despidió a su mánager) y a la influencia de su madre, de 97 años.

“Hay que lidiar con los golpes de la vida, nunca va a ser fácil, pero hay que seguir adelante cada mañana. El título del disco vino de mi madre. Ella nunca piensa en lo que pasó ayer, piensa en lo que está pasando ahora mismo y dónde va a estar al final del día. Y me parece la mejor forma de encarar la vida”, sostuvo el cantante.