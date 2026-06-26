Vacaciones de julio a todo teatro

En distintas salas, hay numerosas propuestas para niñas y niños. Siempre hay que tener en cuenta que las recomendaciones relacionadas con la edad no son criterios fijos, sino una sugerencia para guiar la búsqueda.

Historias en escena

Un elemento esencial en el teatro es construir mundos sobre el escenario, ser vehículo de historias. En la sala Zavala Muniz del teatro Solís, desde el 8 al 12/7 a las 16.30, se pondrá en escena El faro del fin del mundo, nueva obra de Vanessa Cánepa y tercera parte de la Saga Lumínica, pentalogía que comenzó con Una luz en la ventana y La resistencia de las luciérnagas y que cuenta “la historia del árbol genealógico desde la dictadura cívico-militar uruguaya hasta el presente”. En este caso, los protagonistas, Virginia, Vidalita y Pedro, tienen una misión: llegar al faro del fin del mundo. “No es una tarea fácil porque para lograrlo deberán cruzar la Isla de los Exilios, un lugar lleno de historias, música y desafíos mágicos que tendrán que resolver antes de que pierdan la tormenta y no puedan volver a sus hogares”, sostienen.

“La obra transcurre principalmente en 1985, en un momento muy particular: el final de la dictadura y el comienzo de la apertura democrática. Como en toda la Saga Lumínica, el relato abre capas temporales: dialoga con el pasado –la memoria familiar y lo vivido– y también con el futuro, porque la misión de los personajes implica proyectarse hacia 2030 (recordemos que estos personajes pueden viajar en el tiempo). En ese contexto aparece con fuerza la idea del exilio. La Isla de los Exilios no es solo un espacio físico dentro de la obra, sino también una metáfora: habla de quienes tuvieron que irse, de quienes quedaron desplazados de sus propias vidas, e incluso de los exilios más íntimos, emocionales y familiares”, cuenta la autora.

Por otra parte, la ubica como parte de la serie: “Este capítulo funciona como una continuidad y a la vez un desplazamiento. Si en la segunda parte veíamos a Mincho y Virginia en plena huida, perseguidos y buscando refugio en el bosque –en un tiempo donde la magia empezaba a aparecer como resistencia–, en esa experiencia se expande: ya no es solo escapar, sino atravesar las consecuencias de ese contexto. En definitiva la obra no solo abarca un período histórico concreto, sino que trabaja sobre el tiempo como experiencia: un presente atravesado por lo que falta, por lo que se perdió y por lo que todavía está por encontrarse”.

Parque Rodari. Foto: Alejandro Persichetti, difusión

“Con el tiempo, el proyecto dejó de ser solo un proceso creativo para convertirse en una familia. Una familia que investiga a partir de sus propias historias, que crea y que también se acompaña en lo humano. Eso, para nosotros, es de lo más valioso que tiene la saga. Y en lo personal, al escribir estas historias, aparece algo muy íntimo: la Saga Lumínica también dialoga con la infancia de León, mi hijo. Es una historia que empezó cuando él tenía 2 años y que, de alguna manera, está creciendo con él”, cuenta, y reflexiona al respecto: “Si pensamos que el recorrido de la saga llega hasta 2030, también hay algo de acompañar el final de su infancia, de registrar ese pasaje. Por eso también hay algo muy fuerte en el intento de volver a creer: en la magia, en la imaginación, pero sobre todo en la poesía. Entender la poesía como una forma de estar en el mundo, como una trinchera desde donde resistir, crear y seguir imaginando otros futuros posibles. De alguna manera, regalarle eso ya no solo a León, sino también a todas las infancias que hay dentro de nuestro colectivo y, por supuesto, a todas las que nos acompañen en las funciones”.

Las entradas están a la venta por Tickantel y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Por otra parte, la directora María Rosa Oña vuelve con Juanita Jalea al teatro Victoria, esta vez con Juanita Jalea y sus cuentos de misterio, recomendada para niñas y niños de 5 a 12 años, que se presentará desde el 27/6 hasta el 5/7 a las 15.30. Regresa la experta cuentacuentos con sus historias, en una puesta en la que “el humor y la poética del texto se ven potenciados en cada movimiento”, sostiene la autora, y destaca su impronta muy lúdica: “El movimiento, el ritmo y el juego se conjugan generando un dinamismo que entusiasma al público.

“La puesta en escena tiene una impronta muy lúdica. El movimiento, el ritmo y el juego se conjugan generando un dinamismo que entusiasma al público. Las actuaciones son versátiles y frescas. Es un acontecimiento disfrutable de principio a fin para todas las edades”, destaca la directora. Por otra parte, comenta sobre el texto: “Juanita cuenta dos cuentos que son representados dentro de la obra. El último es ‘La terrible Matapota’ y está escrito en clave de rima, gracias a la cual la obra se vuelve puro juego. El verso atrapa la atención, hace que el texto sea dinámico y que todo el público conecte con el ritmo de las actrices en escena. El desafío, a la hora de escribir el cuento, fue tratar de no caer en la rima más obvia usando, al mismo tiempo, palabras cercanas para todas las edades”.

Las entradas están a la venta por Redtickets.

Tiempo de piolines. Foto: Difusión

En la sala Uno del teatro Circular estará Los miedos de Lupe, de Gabriela Quartino, recomendada para niñas y niños de 4 a 11 años, desde el 27/6 hasta el 12/7 (excepto lunes y martes) a las 16.30. La obra cuenta sobre “el mundo mágico de Lupe, donde sus miedos se transformarán en confianza para seguir adelante,” y propone “un espectáculo ágil y dinámico que combina música en escena, teatro negro y mucho diálogo con los niños y niñas. Una invitación a reencontrarnos con la magia, que es un lenguaje que nos une; algunos lo olvidamos, pero todos lo entendemos”, sostienen. Las entradas se consiguen en Redtickets.

En la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta se presentará Olor a canela, recomendada para niñas y niños de más 6 años en adelante, desde el 7 al 12/7 a las 16.00. Esta obra de Apa Angeloni combina los lenguajes de la música, el teatro y el circo en una historia íntima y universal a la vez, que aborda el vínculo entrañable entre abuelos y nietos, el dolor de la pérdida y la fuerza vital de la memoria. La casa de la abuela es un territorio de aventura, juego y amor, donde en lo cotidiano anida la belleza.

“Es una obra dirigida a toda la familia. Fue escrita por una madre y su hijo, y esto hace que los universos de ambos y sus visiones de la vida se hayan tejido de manera tal que divierte a las infancias y emociona a los adultos”, sostiene la autora. Por otra parte, la define como “una pieza que se queda guardada en el corazón” y “un respiro frente a la vorágine de este mundo, en donde el olor a canela, las glicinas en flor y el humo del guisito se vuelven fundamentales para celebrar el ciclo de la vida”.

“El tiempo va y viene, como los recuerdos o la magia que se desprende de los libros de la casa de la abuela. Es una obra bella desde donde se mire: la música es hermosa, la estética nos transporta directamente al universo de Amalia y Renata. Olor a canela fue creada desde la ternura y el amor, reivindicando la potencia y verdad del vínculo entre las dos puntas generacionales, la tercera edad y la infancia. El público nos devuelve que se quedan hablando de la obra después, y que se integra fácilmente a su cotidianidad”, sostiene.

Las entradas se consiguen por Tickantel.

Agua. Foto: Difusión

Pequeño Broadway

Este año se mantiene la tendencia de la abundancia de propuestas en el género musical. En ese sentido, desde el 27/6 al 12/7, en el teatro Stella d’Italia, la compañía que años anteriores estuvo al frente de Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan presentará Oz, el secreto de la ciudad Esmeralda, una “reversión de El mago de Oz, el cuento escrito por Frank Baum en 1900, que dio comienzo a este universo maravilloso, y toma también personajes de otros libros del autor”, dice el director, Sebastián Silvera Perdomo. Destaca el trabajo, recomendado para niñas y niños de 5 a 12 años, cuenta “con un elenco numeroso de 20 integrantes y un equipo técnico de 30 diseñadores y realizadores para darle vida a esta maquinaria compleja que cuenta con pantallas led y mapping, coreografías, canto, magia, efectos especiales y muchas sorpresas más”.

“Nos gustan mucho los autores clásicos y los cuentos clásicos. Venimos trabajando desde hace años en la reversión de estos cuentos que han trascendido los tiempos, dejando, generación tras generación, aprendizajes y mundos de fantasías que despertaron y siguen despertando nuestra imaginación. El desafío es enorme no solo por la cantidad de veces que se hicieron, sino también por la sobreexposición a pantallas que hay hoy en día. A la hora de pensar en nuestros proyectos tenemos en cuenta todos esos antecedentes y trabajamos en cada área para lograr un espectáculo que, aparte de contenido y reflexión, tenga un universo visual impactante, que sea una experiencia inmersiva y que el público se sienta parte de la historia”, describió Silvera.

“Después de haber llevado a escena Peter Pan en 2023 y Alicia en 2025, la elección de un nuevo cuento no fue fácil. La historia de El mago de Oz es fascinante por ese mundo ficticio, ese universo mágico que nos da la posibilidad de transformar el teatro en esas tierras asombrosas donde la magia y la diversión son protagonistas”, agregó.

Las entradas están a la venta en Redtickets.

Cenicienta: el musical. Foto: Difusión

Por otra parte, en la sala Campodónico de El Galpón, desde el 27/6 al 5/7 (a las 11.00 y 15.00, excepto el 30/6 y el 1° y 2/7, cuando habrá función única a las 15.00), MAD Producciones estará a cargo de Cenicienta: el musical. Esta puesta basada en el cuento de hadas tradicional que recogieron las antologías de Perrault y de los hermanos Grimm se recomienda para niños mayores de 6 años. Dirigida por Daniel Infante Pan, trae a Montevideo la adaptación contemporánea que en 2013 estrenó en Broadway Douglas Carter Beane. Se integra de manera protagónica al ballet clásico, con la participación del bailarín profesional Ciro Tamayo.

Sobre la actualidad del texto, comenta el director: “La vigencia y el éxito incombustible de un título tan querido como Cenicienta radican en su asombrosa capacidad de metamorfosis. La base de su permanencia actual en el tiempo se sostiene en que el relato conserva intacta su magia original, pero posee la flexibilidad necesaria para incorporar mensajes vitales modernos que resuenan con las sensibilidades de las nuevas generaciones, tales como la valentía y la equidad. Las audiencias contemporáneas siguen buscando estas historias cuando se les ofrece una mirada fresca, inmersiva y de alta calidad”.

Por otra parte, sostiene que esta versión se distancia por completo de las convencionales, gracias a ciertos “pilares de identidad”: “Estreno exclusivo y adaptación de vanguardia, ya que se trata del estreno exclusivo en Uruguay de la brillante y moderna adaptación estrenada en 2013 en Broadway, una versión de prestigio global avalada por nueve nominaciones a los Premios Tony; giro temático contemporáneo; despliegue visual tecnológico, ya que la obra se distingue por una propuesta inmersiva de altísima calidad estética y artística que incorpora herramientas de vanguardia tecnológica como mapping, una planta de luces cinematográfica y un vestuario deslumbrante; y un elenco de nivel internacional y un equipo artístico multidisciplinario de vasta experiencia en los escenarios más importantes de la región, lo que asegura una interpretación de excelencia técnica y actoral”.

Entradas por Redtickets, 2x1 para suscriptores de la diaria

Con idéntica recomendación en cuanto a edades, también estará Aladdin: un musical genial, en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño, desde el 27/6 al 5/7 a las 16.00 y 18.00. El cuento de Las mil y una noches llega en una versión musical que combina humor, emoción y canciones, en una historia para toda la familia. Más allá de la magia y la aventura, el verdadero desafío del protagonista será descubrir quién es realmente y luchar por el amor de la princesa Jasmine, enfrentándose a un tiempo al ambicioso Jafar y a sus propios miedos. Entradas por Tickantel, 2x1 para suscriptores de la diaria.

En la misma sala, del 27/6 al 5/7 a las 11.00 y a las 14.00 estará El principito: el musical, inspirada en el libro de Antoine de Saint-Exupéry. Con música original, coreografías y una puesta visualmente muy atractiva, este musical aborda los temas del texto original –el valor de la imaginación, la amistad, la pregunta sobre lo esencial en la vida– con una estética cuidada y una mezcla justa de humor, reflexión y emoción. Entradas por Tickantel, 2x1 para suscriptores de la diaria.

Oz, el secreto de la ciudad Esmeralda. Foto: Difusión

Romanelli x 2

La compañía liderada por Martín López Romanelli estará presente con dos obras. Por un lado, en la sala Verdi estrenará Ki, el lugar de las criaturas desde el 28/6 al 5/7, a las 15.00 y 17.00 en la sala Verdi, un espectáculo para toda la familia, recomendado para niños de 4 a 10 años, que dialoga y continúa sus últimas producciones, en las que la naturaleza es protagonista. “En la pandemia empezamos a intentar darle relevancia a la temática ambiental; en este caso es más una excusa: iremos al encuentro de criaturas que la habitan, pero la invitación es a mirarla con los ojos de niño, porque solo si miramos con los ojos del niño que somos y fuimos podremos transformar el lugar en el que vivimos”, sostiene el director.

Es un espectáculo inmersivo para toda la familia que invita a los espectadores a adentrarse en un lugar mágico donde la naturaleza está viva. “Guiado por dos personajes muy distintos –uno hiperactivo, que siempre llega demasiado rápido, y otro distraído y curioso, que siempre llega demasiado tarde–, el público recorre este universo habitado por criaturas que protegen el agua, los árboles y la vida”. El director sostiene que hay varios desafíos escénicos y que intentaron quizá acercarse “más al teatro en cuanto a la animación de los muñecos” y llevaron “la narrativa en la voz de un niño (gran desafío para él y para nosotros también)”.

Entradas por Tickantel, 2x1 para suscriptores de la diaria.

Por otro lado, regresa a la sala principal del Solís con Agua, recomendada para niños mayores de 3 años, desde el 8 al 12/7 a las 16.00. Es un espectáculo de teatro de muñecos, música y una puesta inmersiva que transforma la sala en un océano y propone reflexionar sobre la relación con la naturaleza y el agua como bien común. “Es el segundo capítulo de una trilogía qué empezó con Bosque. Si bien no son funciones didácticas, tratamos de generar sensibilidad sobre el cuidado del ambiente: no le decimos al público qué hacer, pero sí la importancia de desarrollar en nuestro interior cierta responsabilidad y el concepto de que no cuidamos de la naturaleza, somos naturaleza”, sostiene el director.

Entradas por Redtickets, 2x1 para suscriptores de la diaria.

Los títeres, siempre vigentes

La titiritera María Inés Pelfort presentará dos espectáculos en estas vacaciones. Por un lado, regresa con Tiempo de piolines, que se presentará en la sala Camacuá el 2/6 a las 17.00. Se trata de una obra de marionetas que se presenta así: “Una función de teatro que no comienza... Una espectadora que se hace cargo de la situación. Una entretenida historia de amor con enredos y desenredos... como la vida misma de las marionetas. ¿Se podrán desatar los nudos de esta historia?” y pone en juego la tradición titiritera y la imaginación para hacer andar una historia que se crea junto con el público. Entradas por Redtickets.

Por otra parte, el 27/6 a las 16.00 presentará La Polifónica en des concierto en el Centro Cultural Las Duranas, con entrada libre. La titiritera queda desocupada tras la renuncia de su títere estrella, por lo que se ve obligada a buscar un nuevo trabajo. En el transcurso de la obra se le presentarán oportunidades laborales que la harán transitar por diferentes técnicas de animación de títeres hasta encontrar una solución a su situación.

Sobre ambas obras, la autora comenta: “Insisten en habitar otros espacios de juego y transitar experiencias plásticas y narrativas que propongan otros mundos diferentes a los hegemónicos. Son divertidas y apelan a la participación del público. Invitan a dejarse llevar por la imaginación, a aceptar ese grado de complicidad necesario para entrar en el juego e involucrarse y ver más allá de lo evidente, en definitiva, creer y vivir la historia”, y agrega: “En ambas surge un juego escénico de fantasía que se da a partir del diálogo y la interacción de las marionetas, el público y la titiritera habitando la escena. Me seduce esta oportunidad de generar en el público y en mí misma esa confusión: ¿quién anima y quién es animado?, ¿quién o quiénes crean y generan las historias?”.

Juanita Jalea y sus cuentos de misterio. Foto: Difusión

Además, cuestiona que el binomio títeres-infancia sea una verdad sin fisuras: “Las obras de títeres y marionetas suelen ser reducidas al público infantil. Convencida de lo contrario, intento que estas obras capten los más amplios intereses. Habrá quienes centren más su atención en la música, en las marionetas, en la escenografía y sus detalles, y quienes se centren más en las técnicas de animación de los títeres. También estarán aquellas personas que detengan su atención en las peripecias de la titiritera por dominar la situación. En ambas obras es crucial que el público empatice y acepte la invitación a jugar e involucrarse en la historia”.

Recuerda que los títeres son un arte milenario al que quizá le falte visibilización y al que es importante jerarquizar. “Creo que siguen vigentes, simplemente hay que hacerlos ver, proponerlos y liberarlos de prejuicios que limitan su público y su potencial. Los títeres están dotados de una libertad expresiva que les permite tratar los temas más diversos con un lenguaje visual y metafórico amplio y versátil que posibilita abordar diferentes temas con técnicas muy variadas y para todas las edades, asegurando una buena llegada. Son capaces de despertar nuestro lado lúdico, activar nuestra curiosidad y capacidad de asombro ofreciéndonos una interacción en tiempo real y una cercanía física y emocional que lo digital no nos da”, concluye.

L’Arcaza aborda a Rodari y Calvino

Desde el 27/6 al 5/7 a las 15.00 en el teatro del Notariado podrá verse Parque Rodari, basada en Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari, recomendada para niñas y niños de 5 a 12 años. La obra es una invitación a recorrer un cuento de parques y diversiones, con la imaginación y la fantasía como consigna. “Hay algo de lo lúdico que a nosotros nos gusta mucho. El juego, la imaginación, la capacidad de que todo puede ser un cuento y cualquiera puede crearlo”, comenta Richard Riveiro.

“Tomamos como punto de partida los Cuentos por teléfono porque son cortos, porque están establecidos como un collar. Nos parecía interesante esta cosa del padre que le contaba a la hija los cuentos por teléfono, porque tenía que trabajar lejos, y depende de cuánta plata tuviera si los cuentos eran más cortos o más largos. La pregunta que teníamos era cómo hacíamos nosotros para juntarlos y si teníamos que contarlos por teléfono; como acá tenemos el parque Rodó y Rodari es una palabra parecida, propusimos un parque Rodari que sería de cuentos y convocar a los niños a ese parque. No da el tiempo para contarlos todos, así que hicimos una selección; están el cuento del papá que le cuenta a la hija, que es el que da el puntapié inicial, y ‘Juan el distraído’, ‘El camino que no lleva a ninguna parte’, ‘El edificio de los helados’, ‘El edificio que había que romper’, ‘El ratón que comía gatos’ y ‘Uno y siete’”, contó Riveiro.

“Nosotros trabajamos mucho con el cuerpo, también vamos a hacer canciones. Igual que en Cosa curiosa, vamos a trabajar el teatro de sombras, de la mano de Manuela Montalto. Trabajamos con mucho humor y con la complicidad del público, tratando de que niños, niñas y familias puedan imaginar o completar lo que en los cuentos no está, ya sea con el cuerpo o con la participación. Siempre apelamos a trabajar con la imaginación de los espectadores, más que un supermegashow de luces y efectos. Se trata de, con los pocos elementos que hay, encontrar diferentes usos. Incursionamos un poco en los títeres, pero no desde el punto de vista de que el títere aparece ya armado y hecho, sino que desde la imaginación aparecen esas cosas. Tratamos de explorar lo creativo: qué puedo hacer con esto, y darle una nueva mirada y punto de vista”.

Por otra parte, en el teatro del Anglo estará desde el 28/6 al 5/7 y del 9 al 11/7 a las 15.00 con Cosa curiosa, inspirada en Las cosmicómicas, de Italo Calvino, esta vez en coproducción con Luz Móvil. En Cosa curiosa “hay algo que tiene que ver con imaginar un universo y transformarlo en un cuento”, en una obra que se caracteriza “por explorar la presencia de las luces y las sombras conviviendo en escena con música, teatro, danza y narración”, sostiene Montalto.

“El personaje protagónico es una luz. Y esta luz viaja por pantallas de diversas formas y tamaños, mostrando en vivo cómo se puede contar historias con imágenes simples, integrando distintos lenguajes artísticos con mucho juego y humor. También apostamos al diálogo con el público. Hacemos preguntas y eso genera reflexiones y debates muy divertidos”, describió Riveiro.

Contó que la obra surgió de una antigua idea de una historia con teatro de sombras en la que “un personaje-luz, QCT (Quiero Conocerlo Todo), vive en un ‘planote’ (un planeta plano, una pantalla de papel) y sale a descubrir el universo”. “QCT está inspirado en Qwfwfq, un personaje muy especial de Las cosmicómicas, un ser que estuvo en los orígenes del universo y que va cambiando de forma en cada cuento, un narrador muy particular. En el proceso de creación fuimos descubriendo qué nos proponía esta historia; en este sentido, es más una inspiración que una adaptación de Calvino. Pero encontramos un modo de citar dos cuentos de ese libro: ‘La distancia de la luna’ y ‘Todo en un punto’. Son historias dentro de la historia que funcionan como inspiración para el personaje, lo impulsan a conocer y a imaginar, algo que también nos sucede cuando leemos a Calvino”, explicó.

Para ambas obras las entradas se consiguen por Redickets y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.