Vacaciones de julio para los más chiquitos

Alfombras Mágicas y las bichipelotas + Alfombras Mágicas de paseo

Desde el 27/6 hasta el 5/7 a las 14.30 (excepto el 29/6) en la sala Delmira Agustini del Solís estará Alfombras Mágicas y las bichipelotas, dirigida por Lucía García y Natalia Goldberg, donde el juego y la exploración se convierten en forma narrativa. Alfombras que se transforman y despliegan distintos universos sonoros y táctiles propician la experiencia de descubrir canciones, texturas y pequeñas acciones compartidas. “Más que una obra para contemplar, se trata de una experiencia para habitar en conjunto, un relato que se construye desde el suelo y se expande hacia la imaginación”.

Luego, el 8, 9 y 12/7 a las 14.30 y el 11/7 a las 14.30 y 16.00, en la misma sala, estará Alfombras Mágicas de paseo, que propone un recorrido por distintas alfombras que invitan a pasear: “Por el cielo, un jardín florido, un gran charco, el camalote de un sapo muy especial y muchas sorpresas más”. No es una obra para ver, sino una experiencia para compartir, en la que cada alfombra propone una escena diferente, acompañada de juegos y canciones. Entradas por Tickantel.

Esta nueva obra de Piú Música Viajera, el proyecto de Natalia Goldberg y Lili Ramos puede verse los dos domingos de vacaciones en la sala Rondeau. Está dirigida a “plenos deambuladores que están experimentando salir al espacio en todas las formas posibles”, es decir, a niños de 1 a 3 años, y es “una experiencia que investiga las posibilidades lúdicas y musicales con un gran material que nos invita a tocar, jugar, explorar, desplazarnos y, como novedad, a habitar el espacio escénico en movimiento”. Entradas por Redtickets.

Piú se ha consolidado en los últimos años por su propuesta escénica para bebés en la sala Zitarrosa, en el marco del ciclo Jarana. En este caso, se dirige a un público de niñas y niños pequeños, pero un poco más grandes: los que están empezando a caminar solos. “Rolando se caracteriza por tener una presencia más importante de movimiento corporal y conquista del espacio. Como todas nuestras propuestas, el juego es mediado y sostenido por objetos, y en este caso es uno de gran porte. Este elemento nos permite tanto la exploración sonora como jugar desplazándonos en el espacio lúdico escénico, lo que hace posible un mayor encuentro con los demás participantes y un tipo de juego que consideramos muy apropiado para esta franja etaria”, contó Goldberg. Sobre el espacio en el que lo llevan adelante, dijo que “tiene las características que nuestras propuestas necesitan, es decir, un lugar liberado para jugar” y agregó que “abre sus puertas a un público familiar, específicamente para la primera infancia, con los cuidados y la dedicación necesaria para que la experiencia sea la protagonista”.

Alfombras Mágicas y las bichipelotas. Foto: Difusión

El camino de los árboles

Los dos fines de semana de vacaciones a las 15.00 y 17.30 y del 1° al 3/7 a las 17.30, en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta, estará esta obra, dirigida a niños pequeños, de 3 a 8 años, que invita a observar el mundo vegetal como una analogía de la vida: una trama de cuidado incondicional que prioriza el bien común y fortalece la red comunitaria. Cuenta con intérprete en LSU. Entradas por Tickantel, 2x1 para suscriptores de la diaria.

“Un bosque milenario, tras mucho tiempo de maltrato, decide irse a la tierra de Anacahuela, la madre de todos los árboles. Mientras tanto, tres guardianas –Arazá, Liquid Ambar y Tilo– se dirigen al sitio en busca de un búho sabio, pero al llegar descubren que el bosque ha desaparecido. El impacto de esta realidad las conduce a buscar un camino posible para encontrarlo. Es entonces cuando descubren un pequeño brote que sigue conectado a los demás árboles a través de una red fúngica. Esta red, el micelio, envía señales que las guiarán por ‘el camino de los árboles’; un viaje que, sin lugar a dudas, traerá nuevos aprendizajes. La obra nos invita a observar el mundo vegetal como una analogía de la vida: una trama de cuidado incondicional que prioriza el bien común y fortalece la red comunitaria”, relatan.

Mares y arenas

En la sala Camacuá se presentará la compañía Títeres Amairú el 28/6 a las 16.00. El protagonista es el pirata Patasucia, quien, asustado al naufragar en tierras desconocidas, descubre un objeto que dispara la imaginación de varios habitantes de la zona y que la obra propone descubrir de qué se trata, desde una perspectiva cuestionadora que se presenta como una invitación a conmovernos, interactuar y reﬂexionar sobre las diferentes interpretaciones de un mismo objeto. Entradas por Redtickets.

Salvaje

En la sala Zitarrosa, el 2, 3 y 4/7 a las 17.00 Opa! Payasos presentará este “circo para valientes”, dirigido a niñas y niños de 2 a 8 años. El espíritu de espectáculo callejero tendrá a su disposición la infraestructura de la sala para encontrarse con el público “desde la risa, desde el asombro, desde la fantasía, desde la ilusión”, destaca Sebastián Báez. En este tiempo en que el éxito suele ser la medida de las cosas, apelan al humor para transmitir “la posibilidad de que no todo salga siempre perfecto o que la medida exclusiva no sea el resultado, sino el proceso”, y que el miedo forma parte. Entradas por Redtickets, 2x1 para suscriptores de la diaria.

“Salvaje es un espectáculo que construimos con el interés de ir a todos los lugares que se vuelvan espacios escénicos. En ese sentido, el dispositivo es muy básico, muy simple, justamente pensando en cumplir con la posibilidad de que se pueda hacer en plazas, en espacios públicos, en salones grandes, en carpas de circo y, claramente, también en salas teatrales”, relata Báez. Más que un desafío, la sala representa una oportunidad: “La posibilidad de que el espacio se luzca de maneras no habituales. La mítica sala Zitarrosa tiene no solo una infraestructura de luces, sino de sonido que permite que el espectáculo se amplifique muchísimo, se luzca muchísimo”.

Cuenta que la actual es una segunda versión de una obra de 2024, que era un poco más teatral. “Sobre la base de ese trabajo llegamos a esta versión de impronta más circense, que es un lenguaje que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho de hacer”, dice, y agrega que lo emocional es uno de los puntos fuertes de la puesta: “Salvaje busca poner sobre la mesa la posibilidad de poder sentir miedo ante los nuevos desafíos”. “Mariel Almada y Sebastián Laenz, colegas con los que hemos trabajado en otros proyectos, son grandes artistas de circo, multifacéticos, desarrollan diferentes disciplinas, pero en la puesta, en sus personajes de Rómulo e Infinita, justamente juegan con sentirse provocados ante la necesidad de cumplir con estos actos circenses grandilocuentes o que implican mucha valentía, pero en el medio sienten miedo, sienten vergüenza, se frustran, huyen”, adelanta.

Una pindó

Ya es un clásico de la compañía L’Arcaza y ha pasado por los más diversos escenarios desde su estreno en 2002. Basada en el cuento de Susana Olaondo, va a estar del 9 al 11 de julio en el teatro del Notariado. “Es un cuento que nos permite entrar y salir, jugar con lo que cuenta y con lo que nosotros queremos contar, tiene esa simpleza y esa ductilidad que te permiten irte y volver”, dijo a la diaria su director, Richard Riveiro. Entradas por Redtickets, 2x1 para suscriptores de la diaria.

“Hemos trabajado mucho con Susana Olaondo, con Horacio Quiroga, con Italo Calvino, ahora con Rodari. No sé qué hay que los pueda unir, nos llama la atención el vínculo que tienen estos autores con las infancias. Tiene que ver con la imaginación”, afirmaba Riveiro. En ese sentido, hacía referencia a Quiroga y a Olaondo, en cuyos cuentos “hay algo que hace que los niños y las niñas vivan o hagan un ensayo de las emociones, del uso de la imaginación, del juego, que para nosotros es sumamente importante”.