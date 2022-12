Argentina y Croacia se enfrentan por tercera vez en la historia, este martes a las 16.00, en el Estadio Lusail de Doha por las semifinales del Mundial de Qatar. El partido se podrá ver en los canales de aire 4, 10, 12, por los cables y por Antel TV.

El italiano Daniele Orsato, -que dirigió el partido inaugural-, se encargará de impartir justicia en el encuentro, junto a los italianos Ciro Carbone y Alessandro Giallatini, y el cuarto árbitro de Emiratos Arabes, Mohammed Abdulla Mohammed.

Nos volvemos a ver

Los antecedentes entre Argentina y Croacia registran dos encuentros por mundiales, y un triunfo para cada lado.

Sudamericanos y europeos se midieron por primera vez en el Mundial de Francia de 1998: fue un 26 de junio y la selección rioplatense ganó 1-0 en la fase de grupos con un gol de Mauricio Pineda. La última vez que se cruzaron fue en el Mundial Rusia 2018, el 21 de junio cuando ganó Croacia 3-0, también por la fase de grupos.

En Qatar 2022, Argentina llegó a semifinales tras comenzar de la peor manera: cayó 2-1 con Arabia Saudita. Luego, le ganó 2-0 a Mexico , 2-0 a Polonia, 2-1 a Australia y empató 2-2 con Países Bajos, a quien superó en penales.

Sueño técnico

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y sostuvo que el duelo será “muy difícil” para su selección. Además, confirmó que Ángel Di María y Rodrigo De Paul estarán en el 11 titular y que su método de trabajo ha sido pensar en el “partido a partido”.

El conjunto rioplatense realizó tareas de recuperación entre sábado y domingo, y en base a eso, Scaloni informó que, Di María y De Paul, los dos jugadores que tuvieron inconvenientes físicos previo al duelo con Países Bajos, están disponibles para jugar desde el comienzo. “Tenemos tiempo hasta mañana para decidir, pero están en condiciones”, aclaró.

En este sentido, sostuvo que para la formación del equipo titular el desafío tiene que ver con las suspensiones, por límite de amarillas, de Acuña y Montiel. “Es una cuestión a resolver, pero el equipo está bien”.

“El equipo quedó bien después del partido con Holanda. No hay mejor descanso que el triunfo. Más allá de la carga de minutos estamos bien, estamos enteros”, resaltó Scaloni en la conferencia de prensa y se refirió a la complicación que presentó el tiempo adicional de diez minutos que dió el árbitro español Mateu Lahoz.

“Es nuevo esto de dar 8, 9 o 11 minutos de alargue. Eso genera un poco de incertidumbre para el equipo que va ganando. Se vio mucho en otros partidos, es una situación nueva que ocurre en este Mundial y que se hará más natural a partir de ahora. Hay que trabajar sobre eso. Con Holanda fue difícil porque ellos empezaron a tirar pelotas sobre el área, no había juego, y nos crearon situaciones”, analizó el técnico argentino.

En cuanto al rival, Scaloni destacó a la figura croata, Luka Modric, confesó que el domingo comenzó a analizar el juego de Croacia y contó que trabajaron tácticamente en dónde poder atacar y hacer daño “donde ellos tienen déficits”.

“Venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia. No cambia la sensación de que el partido es trascendental. Croacia es un gran grupo, un gran equipo y nos va a poner las cosas difíciles. Ellos juegan realmente bien, tienen una tradición futbolística enorme. Esperamos un partido muy complicado”, agregó el DT.

Consultado sobre el partido de Argentina frente a Croacia en el Mundial de 2018 en la fase de grupos, Scaloni expresó que no tiene sentido comparar ese encuentro con el de este martes, porque todos los partidos son diferentes.

El entrenador albiceleste también habló de las críticas que recibió Argentina por los festejos de los jugadores frente a los holandeses cuando los europeos habían perdido. “Nosotros sabemos perder y ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos al hotel calladitos. Ganamos la Copa América en Brasil y, creo, se dio la imagen más linda que se pueda tener de fraternidad deportiva con Neymar, Messi, Paredes y otros jugadores sentados en la escalera del túnel del Maracaná”, agregó.

Sobre ese partido de cuartos de final, alegó: “El partido se jugó como se tenía que jugar, el fútbol es esto. Hay momentos que tenés que defender, otros que tenés que atacar y otros en los se pone difícil el partido, que hay discusiones. Pero ni más ni menos, hay un árbitro que tiene que zanjar las diferencias”.

“Yo no compro esa de que no sabemos ganar, tenemos que desterrarlo, un poco de orgullo tenemos que tener. El partido se jugó como tuvo que jugarse y todo queda en la cancha cuando el árbitro pita el final”, concluyó Scaloni e hizo una mención especial sobre Messi: “Leo fue siempre así, siempre fue un ganador. Tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que da envidia”, dijo.

Por último, Scaloni habló de lo que significa para el plantel estar disputando esta instancia de la competencia. “Todo el mundo sabe que es un partido de fútbol, que trataremos de dar lo máximo y que la suerte te pueda dar la espalda, como el otro día en los 90 minutos. Lo manejamos sabiendo que es importante para la alegría de la gente, pero que es un deporte y que no siempre gana el mejor y lo tomamos con naturalidad”.

En cuanto a la posibilidad de que esta sea la última oportunidad de Messi para ganar el Mundial, Scaloni volvió a elegir bajar la tensión: “Vamos a ver si sigue jugando o no. Vamos a disfrutarlo, que es lo mejor que nos puede pasar. Si le va bien a él, nos va ir bien a todos. Queda mucho camino, un partido muy difícil mañana y hay que poner la energía en eso”.

Sueño croata

Croacia, el actual subcampeón del mundo, llegó a estar entre los cuatro mejores luego de empatar sin goles con Marruecos en el debut, ganarle 4-1 a Canadá, igualar sin goles con Bélgica, empatar 1-1 con Japón y superarlo en penales, empatar 1-1 con Brasil y superarlo en penales.

El entrenador Zlatko Dalić habló en conferencia de prensa y contó que en las últimas horas se dedicaron a estudiar a Argentina, y destacó a los hinchas de dicha selección. “Celebramos la noche anterior, desde hoy comenzamos a estudiar a Argentina. Esperamos un rival difícil y motivado otra vez. Ellos tienen un ejército de hinchas aquí en Qatar”, sostuvo.

Sobre el rival en la cancha, Dalić se dedicó a destacar a Messi. “Le dedicaremos especial atención a cómo frenar a Messi. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducir los espacios. Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso”, consideró.

Luka Modric también habló públicamente previo al encuentro del martes y al igual que su DT, destacó al ídolo argentino. “Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande, eso es de lo que tengo ganas, no solo contra un jugador. Claro que Leo (Messi) es muy grande, es el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final”, sostuvo, en entrevista con la televisión abierta española.