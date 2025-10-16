Nacional recibe a Miramar Misiones -que puede descender- y Peñarol a Wanderers; se destaca el partidazo entre Montevideo City Torque y Cerro que puede tener incidencia en la clasificación a copas internacionales.

Entre viernes y lunes se jugará la duodécima fecha del torneo Clausura. A falta de cuatro partidos para la finalización de la temporada regular, todo parece más encaminado de lo que suele estar en estos momentos del año y muchas de las tendencias pueden comenzar a confirmarse.

Adelanto en la piedra alta

Boston River y Danubio abren la fecha el viernes a las 20.00 en Florida con arbitraje de Hernán Heras. Es un encuentro interesante desde lo futbolístico, el sastre suele jugar bien y se hace fuerte en el Campeones Olímpicos; el franjeado viene levantando el nivel de sus producciones. Pese al atractivo del juego, no son puntos que cambien grandes realidades en las tablas: los de Jadson Viera podrán confirmar oficialmente su cupo en Copa Sudamericana, mientras que para los de Maroñas el único objetivo es engrosar su promedio para el descenso en 2026.

Doblete de sábado

A las 15.30 va el gran partido de la fecha: Montevideo City Torque recibe a Cerro en el Parque Viera. El ciudadano está a cinco de Peñarol en el Clausura y ganando puede meterle presión para el domingo. Pero la lucha principal de los de Marcelo Méndez está en conservar su sitial en puesto de clasificación a copas internacionales. Justamente, el albiceleste llega con el objetivo de achicar la distancia y ponerse a dos unidades de su rival de turno. Los de Tabaré Silva, paralelamente, necesitan algún punto más para escapar definitivamente del descenso. Bruno Sacarello estará en el arbitraje.

Nacional intentará recuperarse ante Miramar Misiones con bajas importantes y algunos retornos, va a las 18.30 en el Gran Parque Central con Javier Burgos como juez principal. El bolso tiene como premisa conservar la ventaja en la anual y descontarle a Peñarol en el torneo corto. El cebrita puede confirmar su descenso si pierde y suman Wanderers y Cerro.

Los tres del domingo

A las 10.30 madrugan River Plate y Cerro Largo. Despojado de la presión, con su descenso consumado, el darsenero viene de ganarle a Juventud de Las Piedras e intentará seguir dignificando su participación en primera división. Para los arachanes son puntos claves para mantenerse con chances de alcanzar su lugar en copas internacionales para 2026. Arbitra Santiago Motta.

A las 15.30, con promesa de buena concurrencia en La Teja, Progreso recibirá a Defensor Sporting. El gaucho viene de seis partidos sin perder, está prácticamente salvado del descenso pero puede abrochar el objetivo desde la matemática. Si suma, continuará en la lucha compleja de llegar a zona de copas internacionales. El violeta quedó afuera en Copa Uruguay, habrá que ver cómo se repone del golpe y se juega su puesto en Copa Libertadores para 2026. Javier Feres impartirá justicia.

En el Campeón del Siglo, a las 18.30, se cierra la jornada dominical con el encuentro entre Peñarol y Wanderers que presentan realidades opuestas. El carbonero viene de acceder a la final de Copa Uruguay, pero además es líder del Clausura y sueña con descontar en la anual sobre Nacional. Leonardo Fernández, con cinco amarillas, será baja en el carbonero. El bohemio sumó en la fecha pasada pero arrastra un pésimo presente que lo mantiene expectante para evitar el descenso, necesita sumar de forma imperiosa. Esteban Ostojich será el juez.

Lunes de cierre

Los dos equipos que juegan semifinal de Copa Uruguay esta noche, postergaron sus encuentros para el lunes. Racing y Juventud de Las Piedras chocarán a las 16.00 en el Parque Roberto con Leodan González en el arbitraje. Son dos equipos que están en torneos continentales para el próximo año, el pedrense puede llegar a Copa Libertadores. Tras la salida de Diego Monarriz, debutará Sebastián Méndez en la dirección técnica del equipo.

A las 19.00 se cierra la fecha en el Parque Prandi de Colonia, con el partido donde el Plaza local recibirá a Liverpool. Para los locatarios es una de las últimas chances de mantener la ilusión de zafar del descenso; la derrota no es sinónimo de perder la categoría, pero lo deja con un pie y medio en segunda división. El negriazul, intentará afianzarse en puestos de clasificación a Copa Libertadores. El mundialista Andrés Matonte impartirá justicia.

.