Fue en manos de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que quedó a un paso de la final; en Copa Sudamericana, U de Chile y Lanús empataron 2-2.

La Liga Deportiva Universitaria de Quito quedó a un paso de la final luego de vencer a Palmeiras en Ecuador 3-0. En Liga de Quito no estuvo Gian Franco Allala, ex Boston River y Sud América, mientras que en el equipo brasileño fueron titulares Joaquín Piquerez, uno de los pilares del conjunto que dirige Abel Ferreira, y Emiliano Martínez en el mediocampo.

Facundo Torres no contó con minutos en el encuentro disputado la noche de este jueves en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Palmeiras, líder del Brasileirão, llegaba con un invicto que incluía nueve triunfos y un empate en lo que va de la presente edición del torneo más importante a nivel continental. Además, desde 2020 Palmeiras se ha consagrado con dos títulos de Copa Libertadores, además de disputar todas las semifinales.

El equipo ecuatoriano, dirigido por Tiago Nunes, fue contundente. Cuando todavía se estaban estudiando, apenas pasados los 15 minutos de juego, Gabriel Villamil abrió la cuenta para el local luego de dominar en el área un pase de Leonel Quiñónez y batir a Carlos Miguel. Minutos después, el árbitro del partido, el argentino Facundo Tello, cobró mano de Andreas Pereira dentro del área y sentenció penal.

Lisandro Alzugaray cambió la pena por gol y encaminó el partido para los locales. El arquero ecuatoriano, ex Cerro Largo en nuestro país, Alexander Domínguez, se quedó con una de las chances del verdão generada por Vitor Roque. Raphael Veiga, sin ideas, probó de lejos, pero su disparo se fue alto.

La contundencia del equipo que dirige Nunes se puso de manifiesto incluso antes de que terminara la primera parte. Fue nuevamente por intermedio del boliviano Villamil, luego de una habilitación de Bryan Ramírez. Aquello le permitió a Liga dominar los hilos del juego; sin embargo, Palmeiras, por su grandeza, creció en la cancha y Domínguez fue llamado al orden en más de una ocasión. Primero le tapó el gol al argentino José Manuel López y, sobre el final del encuentro, hizo lo propio con Bruno Rodrigues, que había ingresado en el complemento para suplantar a un apagado Roque.

Sobre el final del encuentro fue expulsado Ramírez, que se perderá la revancha en Brasil. El partido de vuelta será el próximo jueves en el Allianz Parque de San Pablo. Vale decir que, en la otra semifinal, Flamengo se impuso a Racing por la mínima y buscará sellar su clasificación en Avellaneda.

En la Copa Sudamericana también hubo uruguayos

La U de Chile y Lanús empataron la noche del jueves en Santiago 2-2. El partido correspondió a las semifinales de la Copa Sudamericana y tuvo un desarrollo acorde a las mejores definiciones del certamen.

El equipo argentino dominó las acciones, tuvo al ex Liverpool Gonzalo Pérez como titular y sacó dos goles de ventaja en el primer tiempo. Sebastián Rodríguez fue suplente en Universidad de Chile, mientras que Armando Méndez, el otro uruguayo de Lanús, ingresó en el complemento. Rodrigo Castillo, del granate, anotó los dos goles que parecían sentenciar el destino del juego: uno a los 24 minutos, de sombrero, y otro cinco minutos después. Ambos llegaron tras errores en la defensa local y alimentaron la ilusión de la visita.

Pero el segundo tiempo fue todo de los azules. El ex Cerro Largo Lucas Di Yorio, que había ingresado desde el banco de suplentes, convirtió el primero y acortó distancias. Los arqueros se lucieron: primero fue Gabriel Castellón, en casi la única oportunidad que tuvo el equipo del sur de Buenos Aires en la segunda mitad, una acción que podría haber significado el cierre del trámite. Después fue Nahuel Lozada, el arquero granate, quien se quedó con la intención de Fabián Hormazábal.

Sin embargo, el árbitro argentino Anderson Daronco pitó penal por mano de Agustín Cardozo cuando ya se jugaban los 90 minutos. La decisión fue muy protestada por la visita, que alegó una falta previa en el ataque contra el propio Cardozo. Ni siquiera el VAR consideró los reclamos, y el penal fue convertido con categoría por el chileno Charles Aránguiz para sentenciar el empate.

El partido de vuelta será el próximo jueves en el estadio Ciudad de Lanús. En la otra semifinal, vale decir que Atlético Mineiro e Independiente del Valle mantienen la llave abierta, ya que empataron 1-1 en la ida disputada en Ecuador.