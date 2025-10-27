Peñarol busca llenar el Campeón del Siglo para quedarse con el Clausura; además, este miércoles jugará la final de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia.

Peñarol perdió con Cerro la oportunidad de asegurarse el Clausura, al igual que Nacional perdió con Wanderers la posibilidad de asegurarse la Tabla Anual. Ante una nueva fecha, ahora el aurinegro tiene la posibilidad, primero, de ir por el título de la Copa Uruguay cuando la noche del miércoles enfrente a Plaza Colonia en el Estadio Centenario; al mismo tiempo, la institución presidida por Ignacio Ruglio quiere el título del Clausura, y para eso busca asegurarse la cancha llena para el partido frente a Defensor Sporting por la fecha 14.

Para eso puso precios populares que van desde la cifra casi irrisoria de 134 pesos. El partido será el próximo domingo a las 19.00 en el Campeón del Siglo. En caso de obtener una victoria frente al violeta, que no quiere perder pisada en su cometido de copas internacionales, el mirasol ganará el torneo, lo que lo habilitará a jugar la semifinal del Uruguayo con Liverpool -campeón del Apertura-.

Socios y socias aurinegras tendrán acceso gratuito a las tribunas Gastón Güelfi, Washington Cataldi y Juan Pedro Damiani. En la tribuna Henderson pagarán 860 pesos (774 pesos con tarjeta Máster BBVA Peñarol) hasta el miércoles, y 1.080 pesos (972 con BBVA) a partir del día jueves. Estará habilitada además la cabecera de la tribuna Guelfi, donde hinchas de Peñarol abonarán la módica suma de 134 pesos.

En otros órdenes

Desde la sanidad de Peñarol descartaron que Maximiliano Olivera haya sufrido una rotura fibrilar y confirmaron la distensión muscular en la zona del isquiotibial. El futbolista tuvo que ser reemplazado en el partido frente a Cerro. Esto le impedirá a Olivera disputar la final de la Copa Uruguay frente a Plaza Colonia, y los partidos frente a Defensor Sporting y Montevideo City Torque por el Clausura. Se espera que pueda estar a la orden en la eventual semifinal ante Liverpool.

Ignacio Sosa es otro de los que está en duda para el partido final del miércoles, pero la buena noticia está en la vuelta al equipo titular de Nahuel Herrera, que estaba suspendido. Para el partido con Defensor Emanuel Gularte acumuló cinco tarjetas amarillas y se lo perderá, Eric Remedi tiene cuatro (al igual que Sosa a quien evalúan físicamente), y Lucas Hernández tiene tres. De llegar a la quinta ante la viola se perderían la última fecha con Torque, de visitante. La acumulación no se elimina de cara a las finales.

Por otra parte el futbolista de Peñarol Diego García, tendrá el martes 28 vía zoom el inicio del juicio oral por el caso en el que se lo acusa de “abuso sexual con acceso carnal” en 2021. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal V, y el fiscal será Jorge Paolini. El representante legal de la víctima (una jugadora de hockey del club platense) es Marcelo Peña. El defensor del futbolista de Peñarol es Diego Hernán Bandín. Además fueron citados a declarar otros ex futbolistas de Estudiantes de La Plata, compañeros de García en su momento: Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Martín Cauteruccio, Gaspar Di Pizio, Mauro Díaz, Juan Manuel Sánchez Miño, Leonardo Godoy, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski.