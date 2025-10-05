La selección celeste jugará dos amistosos en Asia y el entrenador aprovechará para probar jugadores.

A la espera de lo que será el sorteo para el Mundial 2026, la selección uruguaya de fútbol tomará las fechas FIFA como banco de pruebas. El objetivo de Marcelo Bielsa es uno solo: delinear lo que será el plantel para llevar al norte de América el año que viene. En esa programación es que aparecen los encuentros en Malasia de esta y la siguiente semana.

Uruguay encaró durante el fin de semana el viaje a Asia, sin confirmación de jugadores citados. La celeste tendrá su base de operaciones en Kuala Lumpur, donde preparará los partidos del viernes 10 y el lunes 13 contra República Dominicana y Uzbekistán, respectivamente. Lo que sí confirmó la Asociación Uruguaya de Fútbol fueron los 12 juveniles que el director técnico lleva como sparrings (ver recuadro).

Lo que se supo públicamente pasó en los aeropuertos. Primero, que el único citado del medio local fue el polifuncional Kevin Amaro (Liverpool). A propósito, el negriazul dijo estar “contento y orgulloso” de estar convocado, pero que esto es “paso a paso”.“Es un orgullo tremendo. Hay que disfrutarlo, con humildad, y saber que voy por el buen camino”, sintetizó.

También con una foto previa al despegue, en este caso de Qatar a Malasia, se conoció la convocatoria de Juan Manuel Sanabria, volante también polifuncional que milita en el San Luis de México, y de Luciano Rodríguez, hoy en día jugador del Neom de Arabia Saudita.

Este lunes, una vez terminados los partidos de las diferentes ligas, seguramente la AUF confirme la lista definitiva de Uruguay para ambos partidos. A propósito, ambos se jugarán a las 9.45 de nuestros relojes y se podrán ver por AUF TV.

Los que no estarán

Por diferentes lesiones, varios jugadores no serán convocados por Bielsa. Vale recordar que, por contrato (Uruguay cobrará tres millones de dólares por jugar estos dos partidos), la celeste debe disponer de 15 jugadores que habitualmente hayan estado convocados en las Eliminatorias.

Las bajas por lesión son Sergio Rochet, José María Giménez, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez. Ronald Araújo, además, salió lesionado en la derrota de su equipo ante Sevilla y se espera que tampoco sea convocado. Más allá de las ausencias, conviene repasar que Bielsa, en una de sus últimas conferencias de prensa, comentó que utilizará estas ventanas para darles minutos a jugadores que no tuvieron muchos en partidos oficiales.