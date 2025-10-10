El ex Defensor y ex Peñarol habló en la zona mixta; Uruguay volverá a jugar el próximo lunes frente a la selección uzbeka dirigida por Fabio Cannavaro.

El viernes, la selección uruguaya derrotó 1-0 a República Dominicana en Kuala Lumpur, Malasia, por la fecha FIFA correspondiente a octubre, que continuará el próximo lunes frente a Uzbekistán en la ciudad de Malaca, del mismo país. Es probable que el entrenador, Marcelo Bielsa, mueva el equipo, siempre dentro de los 17 citados para ambas fechas. Christopher Fiermarín, debutante absoluto con buena nota en Uruguay, señaló tras el partido frente a República Dominicana que los rivales “tuvieron un par de ocasiones y pude intervenir de buena manera para darle confianza al equipo, que era lo que veníamos hablando con el entrenador de arqueros”.

Por su parte, el capitán del día, Marcelo Saracchi, de reciente estreno en el Celtic escocés luego de su paso por Boca Juniors, también se manifestó en la zona mixta después del partido. El lateral, que tuvo buena participación, sobre todo en el primer tiempo cuando combinó con Juan Manuel Sanabria y Facundo Torres, dijo que “el cuerpo técnico está constantemente mandándonos análisis de lo que hacemos en nuestros clubes, entonces tienen claro qué quieren que repitamos y perfeccionemos”.

El autor del tanto, Ignacio Laquintana, que además del debut también debutó en la red, explicó que Bielsa le pide que se “desmarque, que arranque, que coma espaldas y que llegue al gol”. Y, de alguna manera, fue lo que hizo, aunque en el primer tiempo es cierto que no fue protagonista. Mientras que en el segundo tiempo, el entrenador, que varió las posiciones de algunos jugadores, lo movió hacia la izquierda, aunque el gol llegó por su sector original. “El entrenador me pide intensidad, que haga el ida y vuelta, y que disfrute del juego”, indicó el actual futbolista de Red Bull Bragantino de Brasil. Agregó que sintió nervios, pero que el gol le permitió “mirar hacia atrás y valorar el trabajo que uno hace. Es un premio al trabajo y al esfuerzo del día a día”.

De cara al partido con Uzbekistán, vale recordar que Bielsa, además de los 17 convocados, de los cuales cuatro debutaron hoy —ya que el quinto forma parte de los sparrings—, tiene a doce juveniles que viajaron con el plantel. Julio Daguer, de Peñarol, cumplió su sueño el día de hoy tras suplantar a Agustín Álvarez Martínez, que salió lesionado. Paulo Da Costa y Brian Barboza, también de Peñarol; Pablo Cardozo y Nicolás Azambuja, de Danubio; Yuri Oyarzo (Racing), Pablo Alcoba (Atenas), Luciano González (Nacional), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Facundo Martínez, Benjamín García (Montevideo City Torque) y Mateo Alcoba (Albion) completan la nómina de sparrings.

En tiendas uzbekas

La selección de Uzbekistán despidió a su histórico entrenador Timur Kapadze, quien lideró la histórica clasificación mundialista. Ídolo como futbolista, jugó 110 partidos en la selección, se retiró en 2018 y comenzó a trabajar en las divisiones formativas. Primero clasificó a la selección Sub-23 a los Juegos Olímpicos de París 2024 y, en 2025, metió a los uzbekos en la próxima Copa del Mundo por primera vez.

Más allá de seguir vinculado al seleccionado, Kapadze entrenará al equipo local Pakhtakor. Su prestigioso lugar fue asumido por el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador con la selección azzurra. Dirigió en 2019 a la selección china, y debutó al frente de Uzbekistán frente a Kuwait el jueves en el Estadio Olímpico de Tashkent, con triunfo 2 a 0.