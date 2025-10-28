El estadio Centenario se viste de fiesta para la final copera.

Tras el reinado de Defensor Sporting, tricampeón de la Copa AUF Uruguay, este miércoles en el estadio Centenario habrá nuevo monarca. Por un lado estará Peñarol, reivindicando su propia historia, y también su propio camino en una copa que alguna vez ninguneó pero a la que ahora le da el valor que se merece; del otro lado Plaza Colonia, que se debate entre la espada del descenso y la pared de mantener la categoría, y que ve en esta final una oportunidad de título, pero también una chance de ganar para reforzar su moral de cara a las dos últimas fechas del Clausura, donde debe ganar todo y esperar resultados.

Como está dicho, el campeón se asegurará por primera vez en la joven historia de la copa un lugar en la Copa Libertadores de 2026, a la que le corresponderá ir como Uruguay 4. Sin embargo, Plaza Colonia, en caso de consagrarse campeón, sólo podrá competir en el máximo certamen continental de clubes si mantiene la categoría en Primera División, algo muy complicado desde la matemática, pero posible por la vía de los hechos: ganar.

La final se jugará sin alargue, o sea que si hay empate durante los 90 minutos reglamentarios se irá directo a los penales.

El camino de Peñarol

Para llegar a la final, los comandados por Diego Aguirre ganaron los cuatro partidos que tuvieron por delante: primero eliminaron a Río Negro de San José por 3-0; luego dejaron por el camino a Liverpool, a quien vencieron 2-1; por el mismo marcador pero de forma agónica, con un penal convertido por David Terans se trajo la clasificación desde Tacuarembó; mientras que, en la semifinal, eliminó al campeón Defensor Sporting derrotándolo 2-0.

El probable once aurinegro para la final tendría al chileno Brayan Cortés al arco; Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera (que vuelve tras la suspensión) y Lucas Hernández (en sustitución del lesionado Maximiliano Olivera); Jaime Báez, Ignacio Sosa, Eric Remedi y Leonardo Fernández armarían el rombo en mitad de cancha; mientras que el doble 9 sería conformado por Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

La historia de Plaza Colonia

Al equipo coloniense lo dirige Luis Alberto Mena, aunque bajo su mando sólo jugó un partido ante Racing, a quien Plaza le ganó la semifinal por penales tras empatar 1-1 en el Campeones Olímpicos de Florida. Todo lo anterior fue bajo las órdenes de Sebastián Díaz, que, si bien se tuvo que ir por los malos resultados en el Clausura, hizo una gran copa: en el inicio pasó por penales ante Wanderers de Durazno, luego venció 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central y en cuartos de final derrotó a Albion 1-0.

Tirando nombres sobre la pizarra, los patablancas formarían con el mercedario Guillermo Reyes (clave en los penales de la semifinal); Miqueas Redín (o Valentino Wurth), Máximo Lorenzi, Matías Velázquez y Juan Manuel Ramos en defensa; mitad de cancha para Diego Villalba, Yvo Calleros, Benjamín Acosta y Santiago Otegui; arriba irían Lucas Carrizo y Álvaro López.

Los árbitros, los goleadores

El árbitro designado para la final es Esteban Guerra, quien estará acompañado por Marcos Rosamen y Franco Mieres como asistentes, y por Diego Riveiro como cuarto árbitro. Los encargados del VAR serán Yimmy Álvarez y Federico Piccardo.

Como nota de color, en la final podría definirse el goleador del torneo, que al día de hoy es Gabriel de Souza, jugador de Universitario de Salto, que convirtió los cuatro goles con los que lidera la tabla de máximos artilleros en el partido que su equipo le ganó 7-0 a Atlético de Florida. Sin embargo, dos que estarán en cancha pueden arrebatarle el logro: Matías Arezo de Peñarol y Álvaro López de Plaza Colonia, quienes acumulan tres goles cada uno.