La tabla acumulada del año se definirá entre Nacional y Peñarol en la última fecha; Juventud de Las Piedras y Defensor Sporting lucharán por ser Uruguay 4 en la Copa Libertadores, y Montevideo City Torque tiene encaminado su lugar en la Copa Sudamericana.

A falta de la última fecha, hay muchas cosas definidas, pero otras quedaron pendientes para el último fin de semana de la temporada. Peñarol se coronó campeón del Clausura y, con la derrota de Plaza Colonia, descendieron los patablancas junto a Miramar Misiones y River Plate.

La anual a la espera

Liverpool fue campeón del Apertura y Peñarol del Clausura, y es seguro que disputarán la semifinal del Campeonato Uruguayo.

Lo que todavía resta por definir es la tabla anual; luego de dejar puntos ante Cerro, Nacional tiene tres de ventaja sobre Peñarol. En la última, el tricolor visitará a Defensor Sporting en el Franzini y el carbonero va con Montevideo City Torque en escenario a definir, puede ser el Parque Viera o el estadio Centenario. Los dos encuentros irán a la misma hora, seguramente el domingo de tarde.

Si Peñarol gana y Nacional pierde, habrá una final para conocer el campeón de la anual. Ante cualquier otra combinación de resultados, la tabla del año será del tricolor e irá directamente a las finales, esperando por el ganador de negriazules y carboneros.

Se van de copas

Peñarol, Nacional y Liverpool ya están en la Copa Libertadores; el último cupo se definirá entre Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras, que están iguales, con ventaja en el saldo de goles para el pedrense. Los de Sebastián Méndez cerrarán en el Parque Artigas ante Progreso, mientras que el violeta recibirá a Nacional.

El que no logre el acceso a luchar por la gloria eterna irá a la Copa Sudamericana junto a Boston River y Racing. El último cupo probablemente sea para Montevideo City Torque, que está tres puntos y siete goles arriba de Cerro Largo. El ciudadano cierra con Peñarol en el Parque Viera mientras que los arachanes van con Liverpool –que no juega por nada– en Melo. Los de Danielo Núñez deben ganar –si es por goleada, mejor– y esperar una derrota de los de Marcelo Méndez; el saldo de goles hace prácticamente imposible la proeza.

