El miércoles Goes enfrentará a Aguada que perderá a uno de sus extranjeros y además puede sufrir una nueva quita de puntos, algo a lo que también está expuesto Cordón tras la suspensión de su partido ante Bigua; Hebraica y Macabi es el único líder.

La novena fecha de la Liga Uruguaya dejó mucha tela para cortar. Goes sacó un triunfo importante en la parte baja al vencer de visita a Welcome, concepto similar para Urunday Universitario que aplastó a Unión Atlética a domicilio.

Hebraica y Macabi dio la sorpresa al vencer a Aguada y, además, el tribunal de penas le adjudicó el triunfo en el encuentro que había sido suspendido ante Peñarol, las dos victorias en un día colocaron al elenco de Leonardo Zylbersztein como el único líder del certamen.

El momento del rojiverde es negativo, tras la derrota los jueces denunciaron salivazos cuando se iban rumbo al vestuario, lo que expone a la institución a una nueva quita de puntos, hay que tener en cuenta que arrancó la temporada con dos unidades menos. Además, el extranjero Earl Clark solicitó dejar la institución ya que recibió una oferta mejor, el jugador se quiere ir pero hay temas contractuales para resolver. Donald Sims todavía no llegó y Joaquín Osimani deberá ser intervenido de la rodilla. Con todos estos inconvenientes a cuestas, enfrentará el clásico frente a Goes.

El viernes Malvín dio un nuevo campanazo al vencer de principio a fin a Nacional que arrastraba siete triunfos en fila. Sin grandes luminarias, los de Pablo López son uno de los mejores equipos del certamen.

Esa misma noche, el juego entre Cordón y Biguá quedó trunco. Ganaba el elenco de Villa Biarritz por nueve unidades a falta de poco más de tres minutos cuando el árbitro Gonzalo Paz recibió un salivazo desde la tribuna del locatario. El albiceleste también espera la resolución del tribunal y queda expuesto a una quita de puntos.

Semana cargada con actividad de lunes a jueves

Esta noche comenzará la décima fecha con un partidazo entre Biguá y Peñarol que va a las 21.15 en Villa Biarritz. El carbonero intentará recuperarse tras perder el invicto a manos de Goes.

El martes, desde lo basquetbolistico, se dará el mejor partido de la fecha, donde Malvín recibirá a Hebraica y Macabi a las 20.15, son dos de los equipos que están jugando mejor en las últimas semanas.

El miércoles, en exclusividad, será el plato fuerte con el clásico entre Goes y Aguada, a las 21.15 en el Palacio Peñarol con público de las dos hinchadas. Las adversidades del rojiverde emparejan un encuentro que, por planteles, debería tener como favorito a los dirigidos por Germán Cortizas.

El jueves, a las 20.15, Nacional recibe a Unión Atlética en el Polideportivo del Gran Parque Central y Urunday Universitario va con Cordón en el Prado. A las 21.15, Peñarol recibe a Defensor Sporting en encuentro que quedó pendiente de la novena fecha por la participación del fusionado en Liga Sudamericana.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Hebraica 6 3 15 Malvín* 7 2 14 Nacional* 7 2 14 Defensor Sp. 5 3 13 Urunday 4 5 13 Biguá 4 4 12 Peñarol* 6 2 12 Aguada* 5 4 12 Goes 3 6 10 U. Atlética 3 6 12 Cordón 2 6 10 Welcome 0 9 8

* Quita de dos puntos.