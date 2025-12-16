El entrenador tricolor maneja con cautela los posibles nombres a incorporar por el campeón uruguayo de cara a 2026.

Jadson Viera habló este lunes con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva y actualizó la situación del mercado de pases en el entorno del actual campeón uruguayo. El exentrenador de Boston River, que asumió tras la salida de Pablo Peirano, dijo: “Tenemos un listado general de varias posiciones, en cada una hay cuatro o cinco jugadores. En función a eso estamos pensando, y de que alguno se pueda ir”. Entre ellos se refirió a las situaciones de Christian Oliva y Luciano Boggio, ejes del campeón. “Estamos esperando y quiero hablar con ellos para ver qué piensan”, agregó.

Sobre el referente tricolor Sebastián Coates, quien despidió a su amigo Mauricio Pereyra, que decidió retirarse del fútbol, y quien además en su momento había manifestado que la puerta está abierta también para su salida de Nacional y del fútbol profesional, el entrenador señaló que “es mi capitán, tiene las puertas abiertas para todo”. “Para mí, tiene que seguir”, sostuvo. También se refirió a dos figuras tricolores, Nicolás Diente López, quien continuará si “no hay nada raro”, y Christian Ebere, de quien dijo que “ojalá que las cosas terminen bien, sobre todo para el jugador”.

Viera quiere echar mano a su gestión en Boston River y es por eso que los nombres de Agustín Amado y Mauricio Vera suenan en la interna tricolor. También el del arquero Bruno Antúnez, que podría permitir la llegada de Ignacio Suárez, suplente de Luis Mejía en Nacional, al sastre. “Hay algunos que están en carpeta”, mencionó Viera, quien agregó a Gian Franco Allala, a quien también dirigió en Boston River, pero no en este último período: “Está dentro del listado”, afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que su postura al día de hoy es “hablar con los jugadores primero”. Boston River, por su parte, se apresuró a contratar a Israel Damonte, quien trajo, casi bajo el brazo, las incorporaciones de Gastón Ramírez, de Miramar Misiones, Franco Pérez, de Rentistas, y Agustín Aguirre, de Nueva Chicago.

Viera dijo que habló con todos: con Maxi Silvera, la gran incógnita del período de pases, con Cristian Olivera, de próxima llegada al tricolor, y con Luis Suárez, de quien dijo que “se puede dar, pero no ahora”. “A veces los jugadores tienen algo de temor de ‘¿podré?’. Le dije que conmigo tenía las puertas abiertas”, contó.

Por los barrios

Algunos se adelantaron o tuvieron que adelantarse. Es el caso de Boston River, que ante la partida de Viera dio rápidamente ingreso al argentino Israel Damonte; también el de Albion, que comunicó en su momento la partida de Joaquín Boghossian por problemas de salud, aunque ocupará un nuevo rol dentro del club. En su lugar llegó Federico Nievas. Fueron varios los equipos que cambiaron de entrenador, como Danubio, que se aseguró a Diego Monarriz, o Defensor Sporting, su clásico rival, que despidió a Ignacio Ithurralde y contrató a Román Cuello. Camilo Speranza dirigirá a Liverpool, y Mathías Corujo, un mimado de la institución, hará lo propio en Wanderers.

Entre los entrenadores que renovaron está el caso de Danielo Núñez, un histórico con años de idas y vueltas en Cerro Largo. Para la temporada que se avecina es uno de los que más movimientos generan en lo que va del período de pases. Las altas para el arachán son Emiliano Jourdan, figura del descendido River Plate, el arquero colombiano Juan Moreno, de Miramar Misiones, Gabriel Chocobar, de Oriental de La Paz, Alexander Hernández, de Racing, y Mateo Monserrat, proveniente de Ferro de Argentina. En filas de Progreso las novedades pasan por las llegadas de Fabricio Fernández desde Al-Oroba de Emiratos Árabes Unidos y Agustín Codagnone desde Terremoto.

En Juventud la partida del colombiano Geiner Martínez a Philadelphia Union inauguró los traspasos. Al mismo tiempo, el pedrense anunció la llegada desde Rentistas de Ignacio Mujica. A Martínez le siguió Sebastián Lentinelly, el más ganador de la historia de Liverpool, que se fue a Olimpia de Paraguay. En Venezuela, el Táchira del Chino Álvaro Recoba ya se aseguró el concurso para 2026 de Guillermo Fratta, de Montevideo City Torque, y Jairo Villalpando, del recién ascendido Central Español. En Cerro, Ignacio Neira partió para vestir la camiseta de Maringá en Brasil.