Aguada, Peñarol y Hebraica y Macabi ganaron en el arranque de la semana; entre jueves y sábado se juegan los últimos partidos del año.

Se acerca el final de 2025 en la Liga Uruguaya de Básquetbol, que frenará su actividad el sábado y retornará el 7 de enero. Entre lunes y martes ganaron los favoritos; arriba la tabla sigue incambiada, con Peñarol y Hebraica y Macabi en la cima, mientras que Aguada dio un paso importante para comenzar a salir de una situación incómoda.

Desde arriba

Los líderes llegaron al mismo resultado por diferente camino. Peñarol aplastó a Malvín de visitante 89-67 en un partido que se presagiaba más parejo y terminó siendo muy favorable al conjunto carbonero, que marcó la cancha desde el inicio y nunca permitió respuesta de su rival.

El carbonero ganó pese a una floja noche de Santiago Véscovi, que no anotó, pero tuvo cinco jugadores en doble dígito, que dieron un paso adelante: el colombiano Andrés Ibargüen anotó 17 puntos, Skyler Hogan 14, Emiliano Serres y Nicola Pomoli 13 cada uno y Martín Rojas 11.

Peñarol sigue jugando por encima del nivel de la competencia y se afianza arriba en la fase regular. Más allá del buen nivel colectivo, se vislumbran cambios a mediano plazo, ya que necesita un ala pívot que le permita abrir la cancha y llegue en lugar de Eric Romero, panameño que está ingresando como suplente sin demasiados resultados por el momento.

Hebraica y Macabi venció a Defensor Sporting 91-90 en un final de locos que tuvo el doble de Arnold Louis tras el robo en un saque ofensivo del fusionado. El macabeo colocó un parcial de 7-0 para dar vuelta un trámite que no se venía por ningún lado.

Si bien el equipo de Leonardo Zylbersztein sigue líder, bajó su producción en los últimos juegos y está sintiendo la baja de Gastón Semiglia, uno de los principales generadores de ventajas en ofensiva.

En el triunfo ante Sporting fue buenísimo el partido de los titulares, Salvador Zanotta anotó 16 puntos, los extranjeros Louis, Andre Nation y Jalen Canty 14 cada uno, mientras que Ignacio Xavier sumó 13 unidades. En el perdedor no alcanzaron los 28 tantos de Elijah Weaver.

Salir del fondo

Aguada le ganó 104-99 a Urunday Universitario, de visitante. Fue un triunfo clave para salir del fondo; si bien el rojiverde ganó siete partidos en el torneo, la quita de cuatro puntos lo tiene entreverado en los últimos lugares, lo que lo pone en duda para ingresar entre los seis mejores de la competencia, el objetivo primario de uno de los candidatos al título que está en una situación inesperada.

Fue el debut de Donald Sims y de Luis Santos en esta temporada de la Liga Uruguaya, y faltaron Santiago Vidal y Joaquín Osimani, lesionados. Los extranjeros llevaron el ritmo anotador del equipo: Santos puso 27, Sims 23 y Earl Clark 21.

Lo último del año

El jueves hay tres encuentros; a las 20.15 Cordón irá con Hebraica y Macabi en el más desparejo de la noche, en el que los de Leonardo Zylbersztein son claros candidatos a quedarse con el punto. El albiceleste contará solamente con dos extranjeros: Bruce Beamer y Víctor Andrade y, además, está en duda Facundo Medina por una lesión de rodilla.

Con favoritismo marcado, a unos metros y también por la calle Galicia, Peñarol recibirá a Unión Atlética, aunque el azulgrana puede ofrecer mayor resistencia en el Palacio.

A las 21.15 comenzará el gran partido de la noche, que va televisado: Defensor Sporting ante Biguá en el gimnasio de Welcome. Los dos equipos son rivales directos en la lucha por meterse entre los seis mejores de la fase regular que asegurarán temprano su ingreso a los playoffs.

El viernes, Welcome, que todavía no ganó, recibirá a Malvín a las 20.15, mientras que a las 21.15 habrá un gran encuentro en Plaza de las Misiones entre Goes y Urunday Universitario, dos equipos que buscan salir de la parte baja y alejarse del descenso.

Lo mejor queda para el final. El sábado a las 20.15 Aguada enfrentará a Nacional. Los dos equipos vienen de disputar la Basketball Champions League Americas, torneo en el que el tricolor dio el gran batacazo al derrotar a Flamengo.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Hebraica 9 4 22 Peñarol* 11 2 22 Malvín* 9 4 20 Nacional* 9 3 19 Biguá 7 5 19 Urunday 6 7 19 U. Atlética 5 8 18 Defensor Sp. 6 5 17 Goes 3 9 15 Aguada** 7 4 14 Cordón* 2 11 13 Welcome 0 12 12

* Quita de dos puntos. ** Quita de cuatro puntos.