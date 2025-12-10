El partido será el 27 de marzo a las 16.45, en el marco de la fecha FIFA.

Entre el 26 y 31 de marzo será la primera fecha FIFA de 2026 y la única previa al Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) concretó el primer amistoso del año para la celeste: ante Inglaterra en Wembley. El encuentro será el viernes 27, a las 16.45 de nuestro país.

Este partido ya estaba coordinado hace varios días, pero recién se oficializó en esta jornada ya que ambas selecciones decidieron esperar el sorteo del campeonato del mundo por si el destino los enfrentaba en la competencia oficial, algo que perfectamente podría haber sucedido ya que los ingleses estaban en el bombo de los cabezas de serie y la celeste en el 2.

Finalmente, Inglaterra quedó en el grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, en lo más parecido que hay a una zona de la muerte. Uruguay, en tanto, fue al grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Una de las intenciones del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa era tener un rival europeo fuerte antes del Mundial, algo que todavía no sucedió desde que el rosarino dirige a la selección uruguaya. Nicaragua, Cuba, País Vasco, Costa de Marfil, México en dos oportunidades, República Dominicana, Uzbekistán y Estados Unidos fueron los oponentes de los amistosos desde que llegó el entrenador argentino.

La intención de la AUF es concretar un nuevo amistoso contra una selección europea para lunes o martes de la semana siguiente. Se apelará a los países que ya están clasificados a la Copa del Mundo.

Esta fecha FIFA, además, servirá para el reencuentro del plantel con Bielsa, de quien se evaluó su continuidad luego de la caída 5-1 frente a Estados Unidos. Uno de los puntos era el relacionamiento con algunos jugadores.

Será el último encuentro previo a la lista definitiva, que finalmente será de 26 futbolistas. En la preparación rumbo al torneo, la intención es que la selección pueda jugar algún amistoso más, incluso se planea un partido de despedida en el estadio Centenario.

Antecedentes favorables

Uruguay e Inglaterra se enfrentaron 11 veces hasta el momento; en tres de ellas fue por la Copa del Mundo, donde la celeste sumó dos triunfos y un empate.

En 1954, en Suiza, los uruguayos ganaron 4-2 en el St. Jakob Stadion, de Basilea, en partido correspondiente a los cuartos de final. Carlos Borges, Obdulio Varela, Juan Schiaffino y Javier Ambrois Campaña convirtieron los goles para eliminar a los inventores del fútbol. Fue el último encuentro de la racha invicta de Uruguay en mundiales, ya que perdió por primera vez en semifinales ante Hungría; hasta el 26 de junio, que le ganó a Inglaterra, era la selección imbatible que ya tenía las copas de 1930 y 1950 en las vitrinas.

El 11 de julio de 1966, en Wembley, igualaron 0-0 en el debut de aquel torneo para ambas selecciones. Los dos avanzaron de fase en la zona en la que también estaban México y Francia. Inglaterra fue campeón del Mundial que organizó en su casa, la única vez que lo ganó en la historia, y en el único partido que no pudo llevarse el triunfo fue frente a Uruguay.

El último enfrentamiento mundialista es más recordado, el 19 de junio de 2014 en el Arena Corinthians, en San Pablo. Uruguay, si perdía, quedaba eliminado, pero Luis Suárez tenía otros planes, y en el día de su vuelta tras recuperarse de la operación de meniscos, en tiempo récord, metió dos goles ante el país que le había hecho la vida imposible cuando jugaba en Liverpool.

El primer amistoso fue en 1953, en Montevideo, ganó Uruguay 2-1 con goles de Julio Abbadie y Óscar Míguez. El último, en 2006, en Liverpool, donde el resultado fue el mismo, pero esta vez a favor de Inglaterra; el gol celeste fue de Omar Pouso, que sacó un zapatazo inatajable. En total fueron ocho amistosos, con tres triunfos por lado y dos empates.