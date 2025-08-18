Cerro Largo juega este lunes y tiene la chance de quedar como único líder.

El dicho dice que lo mejor queda para el final. Los resultados marcaron que el encuentro del lunes entre Cerro Largo y Danubio definirá la tercera fecha –va a las 19.00 en el Ubilla–, porque si ganan los arachanes serán los únicos líderes del certamen. Los franjeados también tienen chances de llegar a la cima, en su caso alcanzando la línea de Liverpool y Boston River.

Justamente, el sastre y los negriazules están bien arriba. Los de Jadson Viera se aprovecharon de la rotación de Diego Aguirre y vencieron 2-1 a Peñarol en Florida. Felipe Avenatti –que sufrió una lesión muscular– fue figura junto con el golero Bruno Antúnez.

Liverpool le ganó 2-1 a Wanderers con doblete de Abel Hernández, que, con sus buenos rendimientos, parece ser sinónimo de los éxitos en Belvedere; si el delantero está fino, es difícil ganarles a los de la cuchilla. Sobre el final, Juan Rodríguez descontó para la visita y le puso algo de incertidumbre al epílogo. Los de Joaquín Papa siguen cuartos en la anual y aprovecharon la derrota del carbonero para achicar.

Sin jugar bien también vale

Nacional venció 3-1 a Progreso con flojo rendimiento colectivo pero una soberbia actuación de Maximiliano Gómez, que anotó el primero y asistió en el segundo, que convirtió Christian Oliva. Juan Cruz de los Santos lo liquidó en el segundo tiempo. El gaucho, que se quedó sin técnico, había empatado transitoriamente por Franco López, que cabeceó muy solo ante la estática defensa en zona de Nacional. El aurirrojo quedó en zona de descenso, mientras que el tricolor estiró ventajas en la cima de la anual y está aferrado a ese primer lugar del año para llegar a la definición.

Juventud de Las Piedras se sacó la mufa en el Clausura al ganarle 2-1 a Miramar Misiones en el Parque Artigas. La lesión tempranera de Agustín Rodríguez preocupó a los locales, que, de todas formas, estuvieron dos goles arriba por intermedio de Geiner Martínez y Sebastián Guerrero; Denis Olivera descontó para los cebritas, que estuvieron cerca de empatar sobre el final.

Lo bajó a domicilio

En un partido muy chato que daba la sensación de 0-0, Defensor Sporting venció 1-0 a Racing con gol de Lucas Agazzi, en una jugada entreverada donde aprovechó un rebote ingresando por el segundo palo. Los dos estuvieron lejos de su nivel y los de Sayago no pudieron defender la perfección en puntos en el torneo corto. Los violetas pasaron a su rival de turno en la anual para llegar al quinto lugar.

Escapando al fantasma

Montevideo City Torque consiguió un importante triunfo para salir de la zona de descenso, venciendo 2-0 de visitante a River Plate, un rival directo. José Neris cumplió con la ley del ex y Franco Pizzichillo convirtió antes de irse expulsado. Fue el primer triunfo de Marcelo Méndez en el club; el darsenero está muy complicado en todas las tablas y todo marca que no seguirá Julio Ribas.

Cerro le ganó 2-0 a Plaza Colonia, que se empieza a complicar; consiguió dos goles rápidos por intermedio de Alejo Macelli y Sebastián Cáceres y luego se dedicó a controlar el resultado. Le sacó cuatro puntos de diferencia a Progreso; el patablanca ganó una vez en los últimos 17 partidos.

Descenso

.