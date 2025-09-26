Liga de Quito, con Gian Franco Allala de titular en la zaga del equipo revelación, clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América y enfrentará al Palmeiras de Facundo Torres, Emiliano Martínez y Joaquín Piquerez. Por su parte, Flamengo, club en el que militan los uruguayos Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña, jugará frente a Racing de Avellaneda, donde juegan Gastón Martiarena, Martín Barrios y Adrián Balboa.

El equipo ecuatoriano se impuso 1-0 en el Morumbí a São Paulo, con lo que redondeó un resultado global de 3-0, con la victoria por dos goles conseguida en Quito en la ida. El arquero Gonzalo Valle se erigió como figura y permitió que, sobre el final del partido, Jeison Medina le diera la victoria definitiva a la visita. El árbitro le anuló dos goles al equipo local. Liga de Quito no llegaba a esta instancia desde 2008, ocasión en la que terminó levantando el preciado trofeo de la mano del argentino Edgardo Bauza.

El Flamengo de Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Matías Viña y Guillermo Varela, también se metió en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Un equipo copero, el pincha platense, empató la serie como local en el Estadio Uno y obligó de esta manera a los penales. Pero en los penales se impuso el Mengão.

Fernando Muslera y Tiago Palacios fueron titulares en Estudiantes, mientras que Gabriel Neves estuvo en el banco de suplentes. En el último minuto del primer tiempo, Gastón Benedetti convirtió el gol que empató la serie, que tenía arriba a Flamengo 2-1. En los penales, el arquero Agustín Rossi le atajó al propio Benedetti y a Santiago Ascacíbar, por lo que Flamengo se impuso 4-2. Las semifinales serán el próximo 20 de octubre.

Por Copa Sudamericana

En materia de Copa Sudamericana, las semifinales serán el 21 de octubre. Independiente del Valle enfrentará a Atlético Mineiro, mientras que Lanús, donde juegan Armando Méndez y Gonzalo Pérez, enfrentará a Universidad de Chile, que selló su clasificación la noche del jueves. El uruguayo Sebastián Rodríguez fue titular en el equipo chileno que derrotó a Alianza Lima, con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano. Alianza, en el que tuvo minutos Pablo Ceppelini, alcanzó a descontar con un tanto de Erick Castillo, pero la U selló su pasaje al último tirón de la definición.