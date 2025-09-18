El encuentro entre los dos ascendidos será a las 21.15 en el Palacio Peñarol; tendrá el título en juego y el premio económico.

Larrañaga y Atenas consiguieron el gran objetivo: ascender a la Liga Uruguaya 2026/2027. Ahora van por la frutilla de la torta en la final, que se disputará esta noche a las 21.15 en el Palacio Peñarol. Además del título en juego hay un premio económico, que para los equipos de la segunda categoría del básquetbol uruguayo siempre vienen muy bien. El ganador se llevará 100.000 pesos más que su rival en el monto total.

El milrayitas ascendió al vencer a Verdirrojo en La Blanqueada en el quinto juego de la serie semifinal. Es el gran favorito a quedarse con el título; es el mejor plantel de la divisional y el que mejor básquetbol desplegó. De hecho, en el Doña Natividad Rivera, en la liguilla, le ganó 84-54 a las alas negras.

Agustín Zuvich encontrará otra oposición en el juego interno con Rogelio de León y Andriy Grytsak, pero los de Guzmán Álvarez tienen varias piezas para llevar el goleo, y si repiten la defensa de doblaje sobre el interno, puede aparecer el repertorio del resto del equipo; son jugadores con puntos en las manos.

Atenas sufrió para vencer a Larre Borges en una serie ultrapareja; no se armó para ascender pero lo logró a ley de juego, con el colectivo sobre las individualidades. Luciano Planells desde la generación, Grytsak en la pintura y Mateo Pose con los cortes al aro son piezas fundamentales; tiene que estar inspirado el equipo de Mauricio Rodríguez con los lanzamientos de tres puntos para aspirar a ganar el juego.

Tras noches de festejos, los planteles casi no entrenaron para este partido, que será el premio final, pero sin la presión de un objetivo que ya está cumplido. Arbitrarán Gonzalo Salgueiro, Vivian García y Agustín Ortiz.

Las entradas están a la venta en Tickantel y el encuentro será televisado por VTV+ y la plataforma de streaming Basketpass.