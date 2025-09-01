Festejo del Seattle Sounders, tras coronarse campeón de la Leagues Cup ante el Inter Miami, en Lumen Field en Seattle, Washington. Foto: Rich Lam, Getty Images, AFP .

Seattle Sounders se coronó campeón al ganar 3-0; el final tuvo un clima caliente y varios jugadores del elenco rosado reaccionaron mal, incluído el delantero uruguayo.

Inter Miami se metió en la final de la Leagues Cup con doblete de Lionel Messi; había mucha expectativa en el juego decisivo, pero Seattle Sounders ganó con justicia 3-0 y se coronó campeón del torneo que reúne a los principales equipos de México y la Major League Soccer.

Al término del encuentro, Obed Vargas, jugador de 18 años, provocó a los rivales que habían perdido el encuentro. Uno de los primeros en reaccionar fue Luis Suárez, increpando al juvenil. En el tumulto que se formó, el español Sergio Busquets le dio un golpe de puño a Vargas y el uruguayo Maximiliano Falcón tomó del cuello a un oponente.

Intervino la seguridad de Seattle Sounders para separar e incluso a integrantes del cuerpo técnico. Suárez se apartó de la zona de conflicto discutiendo con Gene Ramírez, encargado de seguridad del campeón. Mientras su compañero Óscar Ustari lo intentaba separar, el delantero uruguayo escupió a Ramírez, en una imagen que recorrió instantáneamente el mundo a través de redes sociales.

Muchos recordaron el acto antideportivo del Pistolero al morder al zaguero italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, que en su momento significó una dura sanción para el salteño.

Ahora la actividad se frena por las Eliminatorias; Inter Miami volverá a jugar el sábado 13 de setiembre por la MLS, visitante a Charlotte FC, y el calendario marca la casualidad de que tres días más tarde recibirá a Seattle Sounders por el torneo doméstico.

Con ambiente picadito y a la espera de sanciones, el planeta habla de los incidentes del equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano.