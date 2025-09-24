El uruguayo salió segundo en la serie de cuartos de final y se metió entre los doce mejores del certamen; hoy compiten por llegar a la final Felipe Klüver y Nicole Yarzon.

El nivel de los uruguayos en el Mundial de remo de Shangai, China, continúa siendo fantástico. Anteriormente se había metido en semifinales de peso ligero Felipe Klüver y Nicole Yarzon en masculino y femenino, respectivamente. Bruno Cetraro no quiso ser menos y también accedió a la carrera previa a la final.

El remero de 27 años fue segundo en la tercera serie de los cuartos de final, con tiempo 7:15.48 solamente quedó atrás del griego Stefanos Ntouskos que llegó cinco segundos antes.

Cetraro bajó mucho su tiempo de la fase de clasificación, donde estableció un nuevo récord nacional con 6:44.44, pero esta carrera era clasificatoria a instancias finales y fue regulando esfuerzos para los días venideros.

El viernes 26 de setiembre, a la 1.56 de Uruguay, competirá en semifinales contra Filip Matej Pfeifer, de Eslovenia; Logan Ullrich, de Nueva Zelanda; Yauheni Zalaty, de Bielorrusia pero que compite por los atletas neutrales ya que no puede representar a su país; Giedrius Bieliauskas, de Lituania; e Iván Corsunov, de Macedonia.

Los mejores tres de cada serie se meten a la final por medallas, Cetraro tuvo seis mejores tiempos en cuartos de final pero en la fase de clasificación había sido el tercero más rápido en hacer los 2.000 metros de la competencia. El bielorruso, el neozelandés y el lituano son los rivales directos; deberá desbancar a uno de los tres para llegar a la definición.

Al agua Klüver y Yarzon

Felipe Klüver competirá en semifinales a las 23.49 en la serie 2 junto con Kazajistán, Irlanda, Turquía, México y Uzbekistán. Deberá meterse entre los tres primeros para llegar a la final A. Es favorito.

Un ratito antes, a las 23.37, Nicole Yarzon correrá en la segunda semifinal junto con Hong Kong, Irlanda, Grecia, México y la rusa Maria Zhovner, que no puede competir por su país y lo hace por los atletas individuales. También debe quedar entre las tres mejores para avanzar. Su tiempo en la clasificación le dio para entrar con lo justo a esta instancia, pero irá por el batacazo.