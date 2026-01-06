El lateral derecho llega desde Gimnasia y Esgrima La Plata por un año con opción de compra; el tricolor jugará un amistoso con Boca Juniors.

Se cerró la llegada de Juan de Dios Pintado a Nacional. El lateral derecho de 28 años extendió el vínculo con Gimnasia y Esgrima La Plata, que era hasta diciembre de 2026. Llegará a préstamo por un año al tricolor, con opción de compra a final de año.

Pintado comenzó su carrera en Juventud de Las Piedras, desde donde salió cedido a Goiás, de Brasil, Godoy Cruz, de Argentina, y Defensor Sporting. En enero de 2024 compró su ficha el lobo platense.

El lateral derecho se suma a la lista de altas de Nacional, en la que ya figuraban Baltasar Barcia (Boston River), Áxel Frugone (Cerro), Jhon Guzmán (Inter de Palmira, Colombia), Tomás Verón Lupi (Grasshoppers, Suiza), Agustín Vera (River Plate) y Maximiliano Silvera (Peñarol).

Las incorporaciones que faltan

Por el momento sigue entrenando Christian Oliva, aunque en filas tricolores ven muy probable su salida. Nacional esperará una semana más a César Araújo: si no arregla con algún equipo del exterior, jugará en el bolso.

El tricolor sigue trabajando en el acuerdo salarial con Christian Ebere, a quien le pareció insuficiente la primera propuesta formalizada. La figura de las finales del último campeonato uruguayo pretende una suba en la contraoferta.

También llegará otro zaguero. En las últimas horas surgió el nombre de Fabián Noguera, futbolista argentino con pasado tricolor. En principio las chances son lejanas desde lo económico, aunque seduce el nombre. Otro que quedó libre y está totalmente identificado con el club de La Blanqueada es Guzmán Corujo, que tiene la ventaja de que no llena un cupo de extranjero.

La llegada del defensa central será clave para determinar la salida a préstamo de Paolo Calione o la continuidad de Matías de los Santos.

Amistoso con Boca Juniors

Nacional debutará en la Copa de la Liga el próximo martes frente a Deportivo Maldonado en el Campus fernandino, en un encuentro en el que jugará con mayoría de suplentes. En caso de avanzar, entre el sábado 17 y el domingo 18 de enero deberá disputar uno de los partidos de cuartos de final.

Es escaso el interés que el tricolor le da a este certamen, sobre todo en las primeras fases, ya que tiene prácticamente cerrado un amistoso con Boca Juniors el domingo 18, que sería parte de la Serie del Río de la Plata, aunque se disputaría en Argentina, en el Estadio Único de San Nicolás.

El escenario está ubicado en la provincia de Buenos Aires y tiene capacidad para 25.000 espectadores. Fue la sede del reciente enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Platense en la final del Trofeo de Campeones, donde se consagró el equipo de Fernando Muslera.

Para la confirmación del encuentro, solamente resta el visto bueno de la dirigencia tricolor.