Final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos, en el estadio Príncipe Moulay Abdellah, en Rabat, el 18 de enero.

Marruecos comunicó que iniciará acciones legales contra FIFA por permitir que continuara el partido.

Senegal salió campeón de la Copa Africana en una final para el infarto. Los senegaleses se impusieron 1-0 en el alargue, pero la polémica explotó en el final del tiempo regular y puede tener consecuencias importantes.

En el tiempo de descuento hubo un penal a favor de Marruecos. El plantel de Senegal se enojó y la indignación fue tal que el director técnico, Pape Thiaw, ordenó a sus jugadores abandonar la cancha.

Hubo más de 20 minutos de incertidumbre, en los que el único que quedó en la cancha fue Sadio Mané, que negoció el retorno de sus compañeros junto con el plantel rival y los árbitros. En la vuelta, Brahim Díaz picó el penal y el golero Édouard Mendy lo atajó.

La desprolijidad –sobre la épica de la definición– puede tener grandes consecuencias. Los jugadores y el cuerpo técnico de Senegal podrían recibir una dura sanción –el reglamento estipula entre cuatro y seis partidos de suspensión por indisciplina–, además de una multa económica. Al no haber más encuentros oficiales previo a la Copa del Mundo, la sanción deberá cumplirse en el Mundial 2026, por lo que los sancionados se perderían casi todo el torneo.

Senegal integra el grupo I junto a Francia, Noruega y un rival a definir que saldrá del repechaje mundialista.

La polémica está instalada y se espera la actuación oficial del tribunal de disciplina de la FIFA, cuyo antecedente inmediato fue el recorte de la sanción impuesta a Cristiano Ronaldo, que debía cumplir dos partidos de suspensión en el Mundial 2026, un hecho sin precedentes para que la figura no se pierda el torneo.

Marruecos contra la FIFA

Marruecos, en tanto, anunció públicamente en un comunicado que iniciará acciones legales contra la FIFA por permitir que el partido continuara luego de que Senegal se retirara de la cancha. El país estaba hasta el momento en buena relación con la entidad del fútbol y será uno de los organizadores del Mundial 2030.

Los anfitriones de la Copa Africana expusieron en su escrito: “La Federación Marroquí de Fútbol anuncia que, de conformidad con los procedimientos legales vigentes en la Confederación Africana de Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, ha decidido presentar un recurso de apelación en relación con la retirada de la selección senegalesa del estadio que albergaba la final contra la selección marroquí, y los incidentes que se produjeron después de que el árbitro anunciara un penalti válido a favor de la selección marroquí, con la aprobación de todos los oficiales implicados. Estos hechos afectaron significativamente el desarrollo normal del partido y la moral de los jugadores”.

Por otra parte, la Federación Marroquí de Fútbol expresa su sincero agradecimiento “a todos los aficionados marroquíes que se mantuvieron fieles a la selección nacional con su fuerte presencia y apoyo ejemplar en todos los partidos de la selección y en el resto de los encuentros” y también agradece “a todos los que contribuyeron al éxito de este campeonato continental”.