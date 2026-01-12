El negriazul movió las aguas del mercado de pases y aseguró dos importantes regresos y sumó un arquero con trayectoria.

Liverpool se ha posicionado como protagonista en la última década, sobre todo en la era de Jorge Bava que decantó en el primer campeonato uruguayo de la institución de Belvedere. En otro nivel de ruido que los equipos grandes, el negro de la Cuchilla ha sabido dar en la tecla casi siempre, lo que le ha dado jerarquía y proyección. Incluso a la hora de catapultar entrenadores, no sólo futbolistas. Quizás sea ahora el turno de Camilo Speranza, de la escuela de Paulo Pezzolano al igual que Joaquín Papa, que atravesó fronteras para incorporarse a Independiente del Valle de Ecuador. El equipo de Speranza aseguró tres altas que movieron el mercado de pases, se trata de Martín Campaña y dos que vuelven, Federico Martínez y Facundo Barceló.

Primero aseguró el arco ante la partida de Sebastián Lentinelly al Olimpia paraguayo, el arquero más ganador de su historia. Contrató a un arquero formado en el Club Nacional de Football, con gran proyección y con sus primeras armas limadas, es el caso de Mathías Bernatene proveniente del Magallanes chileno. Luego fue el turno de Campaña, que estuvo en los planes del Chiche Mathías Corujo en Wanderers, pero terminó por declinar la posibilidad a último momento. Se despidió de Peñarol y se incorporó a Liverpool.

De extensa carrera y siempre listo para la selección uruguaya, Campaña se formó entre Deportivo Maldonado y Defensor Sporting, pero alcanzó la primera división con el equipo fernandino. Pasó por Atenas antes de instalarse en Cerro Largo donde se desarrolló como arquero. Pasó por Racing y volvió al violeta antes de llegar al rey de copas, Independiente de Avellaneda, donde ganó la Copa Sudamericana. Luego jugó en el fútbol árabe, y siempre estuvo a la órden para el Maestro Tabárez en la selección.

Pero además, Liverpool abrochó dos regresos, lo que quizás supone una elipsis más del proceso negriazul en la era de José Luis Palma. Son las vueltas de Fede Martínez y Facu Barceló, ambos formados en la cantera liverpulense. Martínez, proveniente de Atlético Goianiense, hizo las inferiores en Liverpool y debutó en primera en 2016. Estuvo en el Negro hasta 2021, jugó en Rosario Central e Independiente de Argentina, León de México, Nacional y el Everton de Chile.

Barceló, por su parte, oriundo de Florida, también se formó en Liverpool, equipo con el que debutó en primera división. Pasó por El Tanque Sisley y por Juventud, regresó al club por primera vez, y lo hará por segunda vez, diez años más tarde. En el medio vistió las camisetas de San Martín de San Juan y Patronato en Argentina, Atlas de México, Emelec de Ecuador, O´Higgins de Chile, Guaraní de Paraguay y Ceará y Goiás en Brasil, su último equipo antes de pegar la vuelta a Belvedere.

Barceló, Martínez y Campaña se suman a las llegadas del juvenil lituano de Peñarol, el delantero Felipe Barrenechea, y del ex Nacional Diego Romero, y se espera confirmar en las próximas horas, el arribo del extremo argentino Ramiro de Gregorio, además de tener interés por Sebastián Lomónaco, también argentino proveniente de Godoy Cruz.