Champions League: Ronald Araújo anotó su primer gol con la camiseta de Liverpool

Con una nueva jornada de intensa actividad y otros nueve partidos, se cerró este miércoles la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, que dejó como saldo nueve equipos en lo alto de la tabla con puntaje ideal, entre ellos Liverpool, Real Madrid y Betis, que ganaron con presencia uruguaya.

Atento, Forlán

Ronald Araújo fue titular en Liverpool, que jugó de visita ante LASK en Austria. El uruguayo, que se ha consolidado en los rojos ocupando el lateral derecho, jugó esta vez como central, debido a la rotación que propuso el director técnico Andoni Iraola: ante un rival claramente inferior, alineó un once alternativo y dejó afuera, por ejemplo, a su capitán, Virgil van Dijk. Araújo, que en su debut en la Champions League con esta camiseta había dado una exquisita asistencia, anotó ahora su primer gol en el equipo, de cabeza tras un tiro de esquina en el primer tiempo.

El tanto le abrió el partido al conjunto inglés porque, pocos minutos después, el francés Bradley Barcola metió un doblete para irse al entretiempo ya con goleada, que el propio Barcola extendería en el complemento para sellar su hat trick y llevarse la pelota. A los 60 y con el partido sentenciado, Iraola cambió a Araújo y al otro zaguero, con lo que se desarmó la defensa y el local consiguió tres descuentos para cerrar el marcador en un copioso 6-3.

Federico Valverde fue titular y jugó todo el partido en el increíble triunfo de atrás de Real Madrid, con otra de sus gestas características en el torneo, esas que podrían adjudicarse más a la chapa copera que a cualquier otra cosa. En su visita a Roma, el conjunto merengue perdía 3-1 cuando faltaban menos de 10 minutos y terminó ganando 4-3. El equipo de José Mourinho jugó muy mal y fue ampliamente superado por los de Gian Piero Gasperini, que dominaron el partido y lo ganaban con contundencia, con un gol en el primer tiempo de Marten de Roon –empató transitoriamente Kylian Mbappé– y un doblete en el segundo de Donyell Malen. Real Madrid lo revirtió sin mejorar demasiado, salvo por el tesón y la presencia ofensiva que sumaron los ingresos de Carlos Espí, autor del segundo, y del brasileño Endrick, que hizo el tercero, ambos tantos originados en el juego aéreo tras sendos tiros de esquina, al igual que el de la victoria, por intermedio de Antonio Rudiger, ya con el reloj en los 90.

Betis, de local en la Cartuja, también abrochó una victoria en los últimos minutos frente a Porto, para sumar seis de seis en su vuelta a la Champions League después de dos décadas. Facundo Bernal ingresó para jugar los últimos cinco minutos y meter pierna en el medio, justo después del gol de penal de Isco, que significó el 3-2 con el que se impuso el equipo del chileno Manuel Pellegrini.

PSG va por el tri

La jornada tuvo uno de los mejores partidos que puede ofrecer el fútbol europeo, con el choque entre Manchester City y Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium, que no defraudó. El equipo de Luis Enrique, actual bicampeón de la copa, tuvo una nueva exhibición de gran fútbol y, después de sufrir algunas jugadas de riesgo contra su arco en el arranque del juego, se enchufó, pisó el acelerador y metió tres golazos en 20 minutos, en los pies de sus grandes figuras: Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha. El segundo tiempo arrancó con otro golazo, pero de Erling Haaland para el primer descuento del City, y cuando parecía que el conjunto inglés podía ponerse en partido, PSG estiró con gol de Maghnes Akliouche; Haaland hizo otro después, para cerrar el juego 4-2.

Entre los que avanzan con puntaje perfecto se suman Aston Villa, que le ganó 6-0 a Fenerbahçe, y Stuttgart, tras su victoria 3-0 de visita frente a Slovan Bratislava; los otros resultados fueron todos triunfos de los locales: Feyenoord venció 3-2 al Como italiano, Shakhtar Donetsk se impuso 3-1 a AEK, y Bodø/Glimt le ganó por la mínima a Borussia Dortmund.