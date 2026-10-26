La celeste se impuso 12-0 a Montserrat en el último encuentro y ese resultado fue clave ya que avanzó como líder.

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Se está disputando el Mundial Sub 15 en Azerbaiyán. El torneo que ideó FIFA es bastante peculiar. Ya se disputó la fase que tuvo 31 grupos que dividieron a las 191 selecciones participantes.

Además, los encuentros se juegan de a ocho jugadores en dos tiempos de 20 minutos, con cinco de descanso. La cancha tiene 68 por 47 metros y cuenta con arcos de tamaño profesional. Los cambios son ilimitados, los laterales se sustituyen por saques de arco y solo hay fuera de juego en los últimos 23 metros. Son dos árbitros por encuentro, sin líneas.

Primeros del grupo

Uruguay, que es dirigido por Gustavo Bueno y designó el plantel de 14 jugadores que fue primero en el grupo X. La celeste comenzó perdiendo 1-0 con Moldavia pero luego metió cuatro triunfos consecutivos: 3-1 a Zambia, 4-2 a Comoras, 1-0 a Tanzania y 12-0 a Montserrat.

La selección uruguaya terminó en el primer lugar igualada con Zambia, pero clasificó por resultados entre sí. Además, también terminó con mejor diferencia de gol, con +16 sobre el +15 de los africanos.

Uruguay ahora avanzó a la definición nivel A, con los primeros de cada grupo. Está entre los 32 mejores del certamen. Ahora disputará partidos eliminatorios hasta conocer su posición final. La etapa final se disputará entre el 28 y el 30 de octubre. Los primeros dos días cada equipo jugará dos partidos.