El campeonato uruguayo es apasionante por su forma de disputa. Todos los equipos pelean por algún objetivo. En el descenso ya bajaron Progreso y Danubio, pero la definición entre Wanderers, Cerro y Central Español por evitar el otro cupo está apasionante. Las últimas dos fechas, además, darán a conocer el campeón del Clausura, el mejor de la anual y los clasificados a copas internacionales para 2027.

El fútbol volverá el 13 de noviembre, ya que este fin de semana no habrá actividad por la llegada de León XIV a Uruguay.

Liverpool y Montevideo City Torque definen el Clausura

Si bien son tres equipos los que tienen chances matemáticas de obtener el Clausura, Nacional está a cuatro puntos de Liverpool con dos fechas por jugar, lo que le deja pocas opciones de campeonar. El tricolor recibirá a Albion en el Gran Parque Central y cerrará ante Cerro, en principio, en el Tróccoli.

El negriazul les lleva dos unidades de ventaja a los de Marcelo Méndez y ya no se enfrentan, por lo que los de Belvedere son el único equipo que depende de sí mismo para levantar la copa. Si llegan igualados a la última fecha, habrá un partido final.

Liverpool visitará al descendido Danubio y cerrará con Wanderers en un escenario a definir, ya que en principio no usaría el Parque Viera ante el dueño de casa. Montevideo City Torque, en tanto, irá con Racing en el Charrúa y, en la última fecha, con Progreso en el Paladino.

Se entreveró la anual, donde Peñarol lleva una ventaja que no acompaña el rendimiento

Peñarol tiene dos puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque, pero el carbonero arrastra cuatro partidos sin triunfos y esa realidad preocupa de cara a la recta final. Los de Diego Aguirre visitarán a Defensor Sporting en el Franzini y cerrarán frente a Cerro Largo en el retorno al Campeón del Siglo.

Los fernandinos no aprovecharon su chance al igualar con Albion, pero conservan sus posibilidades. En la próxima recibirán a Cerro en el Campus y luego visitarán a Boston River en Florida. Montevideo City Torque aprovechó y alcanzó a los fernandinos, y espera un nuevo traspié aurinegro para ir por todo.

Nacional, Racing y Liverpool, a cuatro, cinco y seis, respectivamente, mantienen chances matemáticas de quedar arriba en la anual, pero es muy difícil que suceda, sobre todo, por la cantidad de equipos que tienen arriba y porque necesitan que Peñarol no gane ninguno de los dos encuentros que le quedan por disputar.

El caos mayor: la clasificación a copas internacionales

Uruguay tiene ocho cupos en copas internacionales para 2027, cuatro van a la Copa Libertadores y otros cuatro a la Copa Sudamericana. Si bien la tabla anual es importante en ese sentido, hay un montón de factores que pueden generar cambios en el orden de prelación que determina las clasificaciones.

Lo primero es que todo equipo que clasifique a alguna copa necesita estar en primera división para disputarla. Eso borra de un plumazo a Danubio, Lito, San Carlos y los salteños Gladiador y Ferro Carril: aunque ganen la Copa Uruguay, no podrán acceder a la competencia internacional. Además, deja un manto de dudas sobre Wanderers, que necesita permanecer en la máxima categoría, tarea para nada sencilla.

Por lo tanto, el límite de clasificación de la tabla anual podría ser el séptimo, octavo o noveno puesto. Esto se irá definiendo a medida que se avance en la Copa Uruguay y en el descenso.

Peñarol, Deportivo Maldonado, Torque, Nacional, Racing y Liverpool jugarán competencias internacionales en 2027, aunque ninguno, hasta el momento, tiene garantizada su clasificación a una copa específica. Para saber eso será clave la definición del título.

Los dos finalistas del campeonato uruguayo irán a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hasta el momento, ni Racing, que ganó en Apertura, ni Liverpool, que lidera el Clausura, están en los primeros dos lugares de la anual. Por eso, el ganador de la semifinal podría desplazar a Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque a la fase previa de la máxima competición continental.

A eso hay que sumarle que el campeón de la Copa Uruguay será el cuarto clasificado a la Libertadores en caso de que no obtenga un premio mayor por la tabla del año. En ese caso, se podría llegar a desplazar otro cupo.

Juventud de Las Piedras, que está noveno, visitará a Wanderers en la próxima fecha. Aunque no parezca, son rivales directos, ya que al pedrense le sirve que baje el bohemio para que se habilite un cupo más. Además, tiene el condimento de que Sergio Blanco, uno de los máximos ídolos del conjunto del Prado, es el entrenador del oponente de turno.

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