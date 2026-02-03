El rojiverde jugará el miércoles ante Minas Tenis y el jueves tendrá el partido clave frente a Boca Juniors.

En el último partido de la Basketball Champions Leagues Americas (BCLA), Aguada venció a Boca de visitante en Buenos Aires. Si bien fue su primer triunfo, le valió la chance de llegar con posibilidades de clasificación al último triangular, que se jugará en Belo Horizonte, Brasil, entre miércoles y viernes.

Es un grupo de tres en el que clasifican los dos mejores a cuartos de final, instancia donde ya está adentro Nacional, que está invicto en la competencia y jugará por cumplir con el calendario el próximo fin de semana en Buenos Aires, ante Obras Sanitarias, de Argentina, y Flamengo, de Brasil.

Aguada va por ganarle a Boca, y a la calculadora

La matemática tiene una opción clara: si Aguada le gana a Boca y los dos equipos pierden ante Minas Tenis, clasifican los uruguayos, que quedarán empatados con los argentinos, pero se quedan con dos triunfos de los enfrentamientos entre sí. Si el rojiverde gana los dos y el xeneize vence al locatario, habrá triple empate, por lo que se evaluará la diferencia de puntos totales para definir los que avanzan.

El fixture del último triangular no es tan amigable con el aguatero. Debuta este miércoles a las 19.10 con Minas Tenis, equipo que le ganó los dos partidos anteriores.

El juego clave es contra Boca Juniors el jueves a la misma hora; si el trámite del día anterior es abierto, seguramente Germán Cortizas pueda rotar el plantel para enfrentar de la mejor forma a los argentinos. Aguada viene de un golpe por la Liga Uruguaya al perder de visitante ante Welcome, donde Donald Sims, con un problema en el hombro, fue preservado hasta el último cuarto.

De todas formas, Sims estará en la competencia internacional. Cortizas también contará con Joaquín Osimani, que retornó la semana pasada luego de su operación en la rodilla. Será la primera vez que el rojiverde presente plantel completo en la BCLA, con el agregado de que está contando con su tridente de extranjeros ideal, con Sims, Earl Clark y Luis Santos.

El triangular terminará el viernes con el choque entre Boca y Minas Tenis; no hay forma de que el elenco rojiverde llegue clasificado a esa instancia sin que importe el resultado del último encuentro. Si le ganó a Boca pero perdió con Minas, necesitará un triunfo de los brasileños. Si Aguada pierde ante los argentinos, estará eliminado. Boca cambió de entrenador; Nicolás Casalanguida –ex Aguada– debutará ante el rojiverde.

Todos los partidos se podrán ver de forma exclusiva por DSports y su plataforma digital DGo.