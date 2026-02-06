Este viernes se juega la primera fecha del Torneo Apertura y se transmitirá gratis por VTV a través de Antel TV. Peñarol juega el sábado ante Montevideo City Torque y Nacional, por su parte, debuta el domingo frente a Boston River en Florida.

Este viernes empieza el Campeonato Uruguayo 2026 con la primera fecha del Torneo Apertura. La novedad principal pasa por las transmisiones. Finalmente, se confirmó que Antel TV transmitirá gratis la primera fecha a través de VTV, para usuarios y usuarias de internet fijo o móvil de Antel.

El consorcio Team Click-Antel será el encargado de los partidos de la primera fecha del Torneo Apertura en el exterior y Mediapro en el mercado de apuestas. Ambos ganaron las licitaciones en esos rubros.

Los ocho partidos se podrán ver, además, en todos los cables y señales de streaming. Cables: DirecTV, Flow, Cablevisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo y todas las cableoperadoras del interior. Por streaming: a través de Disney+ y Antel TV.

En el Franzini, el pionero Albion recibe a Liverpool a las 19.00 para inaugurar la competición. Liverpool no contará en cancha con Camilo Speranza, su nuevo entrenador, por un problema de la habilitación de su licencia obtenida en España. En cancha estarán Gustavo Ferrín y Gonzalo Maulela. Enfrente, Federico Nieves sí podrá estrenarse desde la línea punteada. Dirigirá al pionero en primera división con unas cuantas altas, entre las que se destacan las llegadas de José Álvarez y Francisco Ginella desde Defensor Sporting, Matías de los Santos de Nacional, Hernán Toledo de Deportivo Maldonado y Agustín Pereira de Racing.

El elenco del negro de la cuchilla de Belvedere, por su parte, se encargó de consumar el regreso de Ruben Bentancourt, que estaba en Argentinos Juniors, uno que le dio buenos réditos en tiempos de campeonatos. Al mismo tiempo repatrió a Didí Zabala, que estaba en Brasil, y estampó los regresos también de Facundo Barceló y Federico Martínez. En pugna por suplantar a Sebastián Lentinelly, los dirigidos por Camilo Speranza se quedaron con el concurso de Martín Campaña y, por las dudas, trajeron a Matías Bernatene. El árbitro del encuentro será Santiago Motta.

A las 21.30, una especie de clásico por rivalidad. Wanderers recibe a Defensor Sporting en el Parque Viera del Prado, e inicia así un camino que tiene un objetivo claro, salvarse del descenso. Para eso primero contrató para dirigir a alguien de la casa: es el Chiche Mathías Corujo, que hizo sus primeras armas como entrenador en Bella Italia y Oriental de La Paz. El bohemio arranca el torneo ocho puntos abajo de Progreso, su rival inmediato en la tabla del descenso.

Nahuel Furtado, de Defensor Sporting; Gonzalo Freitas, uno de los que vuelve, desde el Goiás de Brasil; Fabricio Formiliano, de Unión Española, otro de los que tendrá una segunda etapa en el Bohemio; y Jonathan Urretaviscaya se destacan entre las caras nuevas. También llegaron Nicolás Olivera de Progreso, Agustín Buffa, a quien Corujo supo dirigir en Oriental y que ocupó finalmente la plaza liberada por Martín Campaña; José Alberti, que vuelve al Prado desde el lejano Jeonnam Dragons de Corea del Sur; y Luciano Cosentino, otro conocido, que estaba en el Atlético Goianiense.

Defensor Sporting también está de estreno. El cuerpo técnico encabezado por Román Cuello tiene la misión de devolver al violeta el protagonismo. Para eso, sonó en el período de pases con la llegada de Brian Montenegro desde el Aucas de Ecuador y con la vuelta de Valentín Rodríguez desde el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Esteban Ostojich impartirá justicia.