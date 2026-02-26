Omar Carabali, de O'Higgins, luego de atajar el penal que le dio la victoria a su equipo ante Bahía por la Copa Libertadores, el 25 de febrero, en el estadio Arena Fonte Nova, en Salvador, Brasil.

O'Higgins, Barcelona y Botafogo avanzaron de fase; hoy se cierran las últimas dos llaves.

Sporting Cristal, Carabobo e Independiente Medellín habían cerrado su clasificación el martes. El miércoles fue un día repleto de emoción, con tres equipos más asegurando su lugar en la última fase previa de la Copa Libertadores, donde los ganadores avanzan a los grupos y los perdedores recalan en la Copa Sudamericana.

O'Higgins eliminó a Bahía en el norte brasileño. En el partido de ida, los chilenos habían ganado 1-0, pero los brasileños rápidamente dieron vuelta la serie con doblete de William José en el primer tiempo; en el segundo descontó Arnaldo Castillo para llevar la definición al punto blanco, por el cual la visita se impuso 4-3; uno de los penales fue convertido por el uruguayo Thiago Vecino. Everton Ribeiro falló el definitivo para los bahienses.

Además de Vecino, hubo otros compatriotas en cancha, ya que Cristian Olivera y Nicolás Acevedo ingresaron en el complemento para el elenco locatario, que quedó eliminado temprano de las competencias internacionales.

También por penales se definió en La Paternal. Barcelona le ganó 1-0 a Argentinos Juniors, repitiendo el resultado que había conseguido el bicho de forma agónica en Guayaquil.

Se lanzaron siete penales por lado; Argentinos tuvo la chance de ganar dos veces, pero falló tres de los últimos cuatro. El segundo fue ejecutado por el uruguayo Leandro Lozano, que convirtió. El argentino Milton Celiz le dio la clasificación a Barcelona, en el que ingresó en el segundo tiempo Sergio Núñez.

Botafogo cumplió con la misión de eliminar a Nacional de Potosí, con más dificultades de lo previsto. Tras perder 1-0 en la altura boliviana, se impuso 2-0 en Maracaná. Mateo Ponte fue titular como zaguero en una línea de tres, mientras que Lucas Villalba estuvo en el banco pero no ingresó. En la visita arrancó jugando Leandro Otormín.

Barcelona y Botafogo se cruzarán en la próxima fase, mientras que O'Higgins espera por Deportes Tolima o Deportivo Táchira.

¿Dónde ver los partidos del jueves?

Juventud de Las Piedras irá por avanzar a la fase 3 frente a Guaraní de Paraguay a las 19.00; en la ida empataron 0-0. El pedrense, en la primera ronda, consiguió la clasificación heroica ante Universidad Católica en Quito, por penales. Televisarán ESPN y Disney+.

A las 21.30 se cerrarán los partidos de vuelta con el encuentro entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira en Colombia; en la ida el local ganó 1-0. El equipo de Álvaro Recoba contará con Guillermo Fratta, Agustín Pérez, Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero. Se verá por ESPN 2 y Disney+.