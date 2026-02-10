Entre martes y jueves se disputarán los partidos de vuelta de la primera fase; Juventud visitará a Universidad Católica en Ecuador.

Se jugarán los partidos de revancha en la primera fase de la Copa Libertadores. Los tres ganadores avanzarán al segundo escalón para llegar a fase de grupos.

A las 21.30, en Venezuela, Deportivo Táchira, dirigido por Álvaro Recoba, recibirá a The Strongest, de Bolivia, que ganó 2-1 en el partido de ida. El elenco del uruguayo viene de perder 1-0 con Portuguesa en el certamen doméstico el viernes pasado, en un partido en el que puso mayoría de suplentes. El torneo boliviano todavía no comenzó.

En Táchira se estima que serán titulares Agustín Pérez en la mitad de la cancha y Jairo Villalpando en ofensiva, mientras que Rodrigo Pollero podría ir al banco de suplentes y Guillermo Fratta, que se está recuperando de una lesión, difícilmente pueda estar a la orden. El ganador de esta llave enfrentará a Guaraní, de Paraguay.

El miércoles, también a las 21.30, Alianza Lima recibirá a los paraguayos de 2 de Mayo, que ganaron 1-0 hace una semana. En el elenco locatario, que el domingo pasado le ganó 2-1 en la hora a Comerciantes Unidos por el torneo peruano, se anuncia como titular el zaguero uruguayo Mateo Antonio. Los guaraníes, que están debutando en el certamen continental, vienen de empatar 0-0 con Cerro Porteño en la liga de su país. El que avance chocará con Sporting Cristal.

Juventud de Las Piedras tendrá la difícil misión de dar vuelta el resultado a 2.700 metros de altura ante Universidad Católica, de Ecuador, equipo donde milita el delantero Mauricio Alonso y que ganó 1-0 en su visita al estadio Centenario. El pedrense arrancó el Apertura con una derrota ante Cerro Largo.

¿Dónde ver los partidos de Copa Libertadores?

Los tres partidos de la semana se podrán ver en Uruguay por la pantalla principal de ESPN en todos los cables y en Disney+. El encuentro del miércoles entre Alianza Lima y 2 de Mayo también llegará de forma gratuita por la aplicación Pluto TV y el canal de Youtube de Telefé.