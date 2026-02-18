Hubo reuniones importantes entre el Comité Ejecutivo de la AUF y Tenfield; se estima que Antel TV volverá a televisar el fútbol uruguayo, con un pago adicional.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantuvo reuniones con los ganadores de los distintos lotes de licitación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo para el período 2026-2029. El escenario está armado desde enero, pero al momento no se han firmado los contratos. La fecha límite para estampar las rúbricas es el domingo 22 de febrero, pero hay optimismo para que suceda antes.

De todas formas, varios clubes denunciaron que todavía no recibieron plata por concepto de derechos de televisación, a pesar de que el torneo ya está en marcha, y afirmaron que esto causó atrasos salariales para los funcionarios de las instituciones. La idea inicial era tener todo resuelto en el arranque del año, pero se estiró un mes y medio.

En las últimas horas, las autoridades de la AUF se reunieron con las distintas empresas y avanzaron en los puntos de discordancia que no habían quedado sellados con los pliegos de la licitación.

Están encaminadas las firmas con el consorcio Directv-Torneos, que ganó la licitación de la televisación por cable. También hubo acuerdo inicial con Antel; la empresa de telecomunicaciones había generado discrepancias el último fin de semana ya que no pudo transmitir la segunda fecha del Torneo Apertura, tal como había sucedido con la primera etapa y la final de la Supercopa.

De todas formas, Antel dejará de transmitir de forma gratuita para usuarios de telefonía móvil y fija, ya que cobrará un precio acorde por un pack adicional. Además, la empresa estatal televisará para el exterior (hasta el momento no se podía acceder al fútbol uruguayo fuera de Latinoamérica). El reclamo constante de los compatriotas en el exterior quedará subsanado cuando se firmen los contratos.

El pliego marcó que debían existir “condiciones económicas razonables, equitativas y acordes al valor de mercado con relación al costo de licenciamiento emergente en este proceso”. Ese punto generó molestias en la AUF, cuando Antel emitió sus contenidos por streaming sin un costo extra. Desde Tenfield y la empresa estatal se argumentó que los clientes ya pagaban un monto por el servicio de internet.

El pliego prohíbe esas prácticas que limitan la competencia, como exclusiones, presiones o compromisos que perjudiquen a terceros, en este caso, los cableoperadores que cobran un adicional por el servicio del fútbol uruguayo.

Las diferencias más grandes, que se notaron desde el inicio del proceso licitatorio, son entre la AUF y Tenfield. Sergio Pérez Lauro, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, declaró en Sport 890 que la reunión “de hoy con Tenfield es fundamental. Si arribamos a una solución satisfactoria para ambas partes, estamos en condiciones de firmar”.