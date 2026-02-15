La AUF prohibió la transmisión por no respetar el pliego de la licitación. Ignacio Alonso aclaró que no hay conflicto con Antel, pero sí distancias con Tenfield en precios y vías de transmisión internacional.

Todavía no se firmaron los contratos y la segunda fecha no se pudo ver de forma gratuita por Antel TV; las partes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield, están distantes en los detalles de los acuerdos que se deberían concretar la próxima semana.

El escenario de la nueva fórmula que regirá entre 2026 y 2029 está armado, pero aún no se estampan las rúbricas. Tanto en la Supercopa como en la primera fecha del Apertura hubo acuerdos transitorios que sirvieron como tregua mientras Ignacio Alonso y Francisco Casal viajaron a China junto a Yamandú Orsi.

Para la segunda fecha, que comenzó el viernes, la AUF prohibió que Antel TV televisara de forma gratuita los partidos para sus usuarios de telefonía fija o móvil. Los encuentros se ofrecieron por las mismas vías de 2025: por streaming a través de Disney+ y en los cableoperadores, que ahora tienen a los periodistas de Directv.

A su vez, el fútbol uruguayo sigue sin televisarse más allá de Latinoamérica, dejando afuera a un montón de compatriotas que viven fuera de fronteras. En la licitación, Antel ganó ese lote, aunque todavía no firmó los contratos, como sucede con todos los ganadores de la licitación.

Ignacio Alonso dijo en Punto Penal que la medida fue: “simplemente por este fin de semana, mientras Antel disponibiliza para sus clientes la vía separada, que va a regir mientras firma los contratos definitivos con Tenfield. Eso acordamos, en muy buenos términos, el martes. No hay ningún tipo de problema con Antel, que está ejerciendo el trabajo para volver el fin de semana que viene. El acuerdo está prácticamente alcanzado, no firmado, para lo que es el ámbito internacional”.

La molestia del Comité Ejecutivo de la AUF surge en la televisación gratuita del contenido, aunque desde Tenfield y Antel se considera que el pago por los contratos de la telefonía fija o móvil de cada usuario con la empresa de telecomunicaciones es suficiente para acceder al fútbol.

Ante eso, Alonso aclaró: “Acá no hay fijación de precios por la AUF. Simplemente, los parámetros que se manejen tienen que reflejar la realidad del mercado. Va a surgir de los contratos. Naturalmente, no puede ser un precio de 100 pesos. El acuerdo era que la transmisión que se estaba realizando por Antel, que fue promovida como gratuita y no tenía un costo extra sobre los servicios que Antel ya trasladaba a los usuarios, debía realizarse por vías separadas. Acá no hay un conflicto. Simplemente no encontramos la buena voluntad para que, en esta fecha, se hiciera de esa manera por parte del adjudicatario. No se respetó lo que dice el pliego”.

En Canal 10, Alonso irrumpió en la nota que el panel le estaba realizando a Osvaldo Giménez, uno de los estandartes de Tenfield y quien ha sido vocero mediáticamente en las pocas veces que la empresa de Francisco Casal salió a los medios.

Cuando el presidente asociacionista dio sus motivos, Giménez salió al cruce: “Nacho, pará un poquito. Estoy bien dormido. Yo no miento. Vos sabés bien que soy re pelotero y siempre hablo contigo de fútbol. Últimamente no hablo; por eso no te ha ido bien con Rampla. ¿Quién marca el equilibrio? Si los precios los puso la Asociación. ¿Cuánto pagó Tenfield por el streaming y cuál era el precio?, ¿cuánto era el precio del cable y cuánto pagó la empresa argentina que ganó?, el equilibrio no lo tuviste en cuenta ahí, Nacho. Explicáselo a la gente. Los números no mienten. Vos sos economista”.

Alonso recogió el guante y respondió: “La Asociación dice la verdad. Los valores del pliego son valores de precio por cantidad, no de precio. Y derivan, en parte, en los análisis del mercado y los balances de la empresa que reflejan la situación de mercado; por lo tanto, es la cantidad de abonados de un sistema por el precio que se les cobra. Si hay más valores, es porque hay más abonados. Y eso está ponderado por las curvas ascendentes y descendentes”.

El entredicho continuó en televisión abierta y las discusiones continuarán en la semana con la letra chica de los acuerdos, donde, por el momento, hay más distancias que certezas. El 22 de febrero es la fecha pactada para la firma de los contratos, aunque podría postergarse unos días más por el feriado de carnaval.

Mientras tanto, varios clubes denunciaron que todavía no recibieron plata por concepto de derechos de televisión cuando el torneo ya está en marcha, lo que generó atrasos salariales en varios clubes. La idea inicial era tener todo resuelto en el arranque del año, pero se estiró un mes y medio.