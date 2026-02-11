El uruguayo Rodrigo Pollero anotó el gol para forzar los penales, donde volvió a convertir su tiro; el equipo de Álvaro Recoba enfrentará a Deportes Tolima.

Comenzaron las revanchas de la primera fase de la Copa Libertadores con un partidazo entre Deportivo Táchira y The Strongest, en Venezuela.

El equipo dirigido por Álvaro Recoba se impuso 1-0 con gol del delantero uruguayo Rodrigo Pollero a los 31 minutos. El formado en Peñarol se anticipó a su defensor y con certero golpe de cabeza anotó el único tanto de la noche, que obligó a que la serie se definiera por penales.

Los venezolanos tuvieron varias situaciones claras para ganarlo en el tiempo reglamentario, pero a los 95 minutos, a instancias del VAR, el juez cobró la pena máxima en favor de los bolivianos por una clara mano dentro del área que no había advertido en tiempo real. Le pegó Víctor Abrego, pero Jesús Camargo se vistió de héroe y tapó el remate.

En la tanda, Táchira tuvo participación perfecta; dentro de los cinco penales convertidos estuvieron los de los uruguayos Pollero y Guillermo Fratta. En The Strongest falló Widen Saucedo.

Recoba colocó como titulares a todos los compatriotas que tiene en el plantel: Fratta, que fue amonestado, Pollero y Agustín Pérez jugaron los 90 minutos, mientras que Jairo Villalpando salió a los 82.

El jueves 19, a las 21.30, Táchira recibirá a Deportes Tolima, de Colombia, en la segunda fase del torneo continental.

Un partido esta noche

A las 21.30, Alianza Lima recibirá a los paraguayos de 2 de Mayo, que ganaron 1-0 hace una semana. En el elenco locatario, que el domingo le ganó 2-1 en la hora a Comerciantes Unidos por el torneo peruano, se anuncia como titular el zaguero uruguayo Mateo Antonio. Los guaraníes, que están debutando en el certamen continental, vienen de empatar 0-0 con Cerro Porteño en la liga de su país. El que avance chocará con Sporting Cristal.

El encuentro se podrá ver en Uruguay por la pantalla principal de ESPN en todos los cables y en Disney+; también llegará de forma gratuita por la aplicación Pluto TV y el canal de Youtube de Telefe.