Entre viernes y lunes se disputará la sexta fecha del torneo donde destaca el choque de líderes entre Liverpool y Montevideo City Torque y el Cerro-Progreso que es vital en la parte baja.

Ya pasó el primer tercio del Apertura, con 15 puntos en disputa todo está bastante apretado. Los seis líderes tienen 10 unidades y los tres colistas cierran con 2. La fijación de la sexta fecha propone partidos entre viernes y lunes, con algunos choques directos que, lógicamente, estirarán los extremos de las colocaciones.

Otra cosa que llama la atención de esta fecha, es que los partidos que involucran a Nacional y Peñarol no tienen jueces internacionales. El Colegio de Árbitros priorizó otros partidos para los de mayor experiencia. Además, se dará el retorno de Mathias De Armas luego de seis meses de inactividad por la rotura del tendón de Aquiles.

La sexta fecha fue reprogramada el pasado martes cuando se corrió para el lunes la visita de Juventud de Las Piedras a Danubio por el retorno del plantel pedrense desde Colombia y el domingo se adelantó unas horas el choque entre Deportivo Maldonado y Defensor Sporting en tierras fernandinas.

En todos los partidos de la fecha habrá un minuto de silencio por el fallecimiento de Mauricio Nanni.

Qué empiece a rodar

Leandro Lasso dará la órden para el comienzo de la fecha en un interesantísimo partido de necesitados: Nacional ante Wanderers el viernes a las 20.00 en el Gran Parque Central. Jadson Viera probará un equipo inédito para salir del pozo tras dos encuentros sin sumar; el entrenador sabe que si no gana se puede terminar su ciclo en el tricolor. El bohemio está último en la zona del descenso, si bien el arranque del 2026 no fue malo, cada fin de semana se juega puntos vitales para mantener la categoría. Luciano Cosentino, lesionado, no estará. Se espera por Jonathan Urretaviscaya y por Facundo Labandeira, la última incorporación.

El sábado madrugan con un partidazo Cerro y Progreso, a las 10.00 en el Tróccoli. Son dos de los colistas del torneo, todavía no ganaron y, además, son equipos que han mostrado un rendimiento flojísimo. Los puntos son fundamentales entre rivales directos por la permanencia, con el aliciente que el resto de los equipos implicados en la zona roja, tienen partidos complejos. Sumar es vital y no hacerlo puede traer consecuencias para los entrenadores. Javier Burgos impartirá justicia.

El primero de los líderes en salir a escena es Racing, que a las 17.00 visitará a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, equipo que lo eliminó de la Copa Sudamericana. El sastre todavía no ganó en el torneo doméstico. Andrés Martínez será el árbitro.

La jornada sabatina se cerrará en el Estadio Centenario, donde Albion recibirá a Peñarol a las 20.30 con Bruno Sacarello en el arbitraje. El pionero rescató un punto de La Teja jugando gran parte de la tarde con diez, pero hace tres fechas que no gana y está en zona de descenso directo, no podrá contar con José Álvarez, expulsado. Diego Aguirre solamente tiene una duda en la oncena del carbonero que recuperará a Eric Remedi y Maximiliano Olivera.

La segunda mitad

El domingo inicia a las 10.00, con el partido entre Central Español y Cerro Largo en el Parque Palermo. El locatario viene de dos fechas sin victorias y buscará recuperar la senda triunfal para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Además, el partido puede pasar a considerarse como una lucha por el descenso, ya que los arachanes no iniciaron bien y de a poquito van quedando en la línea de rivales con los que parecían tener mucha ventaja. Pitará Javier Feres.

Finalmente a las 17.00 se disputará un partidazo entre Deportivo Maldonado -otro líder- y Defensor Sporting que viene a los tumbos, Leodán Gonzalez será el juez. Los dos equipos tienen buenas intenciones con la pelota, que a veces no logran trasladar en tantos al arco rival. Para los fernandinos es una buena chance de seguir agrandando su promedio.

El lunes, Diego Monarriz volverá a tener cerca a Juventud de Las Piedras pero esta vez estará enfrente dirigiendo a Danubio. Los dos vienen de buenos resultados ante los grandes e intentarán estirar el presente triunfal. Para el franjeado, el triunfo es sinónimo de meterse de lleno en la lucha por el torneo. Andrés Matonte impartirá justicia.

El cierre será con choque entre líderes, a las 20.00 Liverpool recibe a Montevideo City Torque en el Parque Viera. Los dos ganaron con lo justo el lunes pasado. Están mejor en resultados que en nivel de juego, el choque directo puede ser bisagra para catapultarse a soñar. Retornará al arbitraje Mathias De Armas.

.