La sexta fecha se cierra el lunes con dos encuentros: Danubio-Juventud de Las Piedras y el choque de punteros entre Liverpool y Montevideo City Torque.

En una fecha donde hubo cuatro triunfos visitantes en los seis encuentros disputados hasta el momento, solamente se mantuvieron en la cima tres de los seis líderes: Peñarol, Deportivo Maldonado y Racing. Podría sumarse el ganador de Liverpool y Montevideo City Torque, quienes estarán cerrando el lunes con un partidazo que va a las 20.00 en el Parque Viera. A las 17.00 será el otro encuentro restante, donde Danubio recibirá a Juventud de Las Piedras en Jardines, tras la eliminación del conjunto canario de la Copa Libertadores y su clasificación a la Sudamericana.

Bien arriba

Peñarol no gustó, pero volvió a ganar y sigue mucho mejor en los resultados sobre los rendimientos. El carbonero venció 1-0 a Albion en el estadio Centenario con solitario gol del capitán Maximiliano Olivera en su retorno a la titularidad tras la lesión. El zurdo se anticipó de cabeza a la salida de un córner que hicieron en corto y que descompaginó a la zaga del pionero, que llegó a cuatro encuentros sin ganar y pasó a estar último en la tabla de promedios.

Racing también se mantuvo en lo más alto al vencer 1-0 a Boston River en Florida. En un partido que era bastante más entretenido que lo que marcaba el 0-0 con el que transitaba el segundo tiempo, Felipe Cairus logró convertir el único gol de la tarde, en una jugada entreverada, para sellar tres puntos que valen un montón para los de Sayago. El sastre sigue último y la continuidad de Israel Damonte en la conducción técnica está a estudio.

En el último encuentro del fin de semana, Deportivo Maldonado tuvo que esperar hasta los descuentos del complemento para festejar con el remate de Christian Tabó. Los fernandinos merecían el triunfo, pero recién lo consiguieron en el epílogo para hacer celebrar a sus hinchas, que llegaron en buen número al Domingo Burgueño Miguel. El violeta jugó con diez desde los 33 minutos del primer tiempo por la expulsión de Juan Pablo Goicoechea.

Escapando a los fantasmas

Nacional le ganó 2-0 a Wanderers en la apertura de la fecha en el Gran Parque Central. El bolso pasó una semana compleja tras dos derrotas consecutivas que pusieron en duda la permanencia de Jadson Viera como director técnico. Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi convirtieron los tantos en una noche donde la única nota negativa del tricolor fue la expulsión de Maximiliano Gómez. El bohemio sigue complicado en el descenso y perdió dos referentes para enfrentar a Danubio el próximo fin de semana, ya que Gonzalo Freitas y Fabricio Formiliano vieron la roja.

El que hizo negocio para escaparle al fantasma del descenso fue Progreso, que continúa en zona roja, pero que metió un triunfazo de visitante ante Cerro en el Tróccoli. Fabricio Fernández metió el único gol de una mañana donde el empate sin goles parecía ineludible. Tras la derrota, Nelson Abeijón renunció a la dirección técnica en el albiceleste, equipo al que llegará Alejandro Apud.

Cerro Largo, que venía de cuatro caídas en fila, le ganó a Central Español 3-1 en el Parque Palermo. Axel Pandiani, con un golazo, abrió el marcador, pero en el complemento empató Raúl Tarragona para el palermitano. Cuando parecía que seguía de largo el tricolor, llegaron los goles de Diego Daguerre y Bruno Hernández en los últimos diez minutos para hacer viajar los tres puntos a Melo.

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