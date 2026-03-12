Después de la postergación del inicio pactado para el fin de semana del 7 de marzo, la pelota comienza a rodar en la B: este viernes Paysandú FC y Colón, por la serie B, inauguran el Torneo Competencia en el estadio Artigas de Paysandú.

La Segunda División Profesional comenzará finalmente este viernes con el partido que disputarán Paysandú, flamante ascendido, y Colón. El encuentro, a disputarse en el estadio Artigas de la ciudad litoraleña a la 1.00, dará inicio al Torneo Competencia, que en principio había sido aplazado por cuestiones logísticas. Al igual que en 2025, después de Competencia el campeonato pasará a la Fase Regular. El Competencia asegura un lugar en los playoffs, más allá del puesto de clasificación. Pero, como siempre, los que mandan son los puestos de la tabla anual: el primero y el segundo ascienden de manera directa, mientras que los que se ubican del tercero al sexto puesto juegan playoffs por el último cupo a Primera. La novedad es que el Consejo de Liga buscará cambiar el formato de los descensos para tener en 2027 un campeonato con 16 equipos, a diferencia de los 14 que empiezan la ardua carrera por el ascenso.

Tanto Paysandú como Colón se movilizaron en el mercado de pases. Paysandú, desde la llegada de su nuevo entrenador, Emiliano Alfaro, tuvo las incorporaciones de Ignacio Pintos, Luis López, Franco López, Emiliano Bonilla y el paraguayo ex Liverpool Miguel Samudio. Colón, que será dirigido por el venezolano Pedro de Pablos, se aseguró la llegada de Tomás Lerman, Ramiro Quintana, Lucas Suárez, Renato Vidal, Faustino Fernández, Brian Paz, Faustino Choca, Diego Núñez, Bautista Cabrera, Bruno Airaldi y el serbio Nikola Péric.

El sábado, también por la serie B, el recién descendido River Plate, después de un puñado de años en Primera, enfrentará a Oriental. El darsenero, de la mano de Raúl Zalazar y el Gato Leandro Silva, hará de local en su casa del Parque Saroldi a las 9.45. La dupla técnica se reforzó con Carlos Rodríguez, Matías de los Santos, Mathías Rodríguez, Felipe Chiappini, Mauricio Gómez y Vitinho. El equipo pacense que dirige Darío Flores, por su parte, concretó las llegadas de Matías Rigoletto, Facundo Briñón, Julio Caballero, Joaquín Viera, Christian Franco, Emiliano Bermúdez, Franco Tejera, Enzo Vlaeminch, Christian Paiva y Nahuel Gómez.

Por la serie B el sábado a las 17.00 jugará Rentistas contra Plaza Colonia en el estadio Luis Tróccoli. El bicho colorado de Martín Piñeiro se aseguró a Pablo Pírez y Sebastián Diana, dos jugadores que tienen años en el ruedo para cerrar la defensa. Pero, al mismo tiempo, permitió la llegada de Juan Pablo Plada, Franco Cabrera, Fabricio Roldán y Horacio Sequeira que es figura año a año. Al Plaza Colonia de Juan Ignacio Ayaso llegaron Nicolás González, Michael López, Valentín Amoroso, Pablo García, Pablo Adorno y Kevin Morgan.

La serie A se jugará el domingo. En uno de los partidos más prometedores, Uruguay Montevideo recibirá a Fénix en el Tróccoli a las 10.00. El celeste de Pueblo Victoria, dirigido por Valentín Villazán, se armó con Guzmán Pereira y el Toco Luis Maldonado para formar el tridente de experiencia junto con el Cabeza Maxi Lombardi. También llegaron Luciano Minhondo, Andrés Samurio, Christian Lima, Maximiliano Viera, Facundo Silvestre, Sebastián Camacho y, para el destaque, Gonzalo Barreto y Mathías Abero. Fénix, desde el oeste que todo el mundo llama Capurro, brega por volver a ser protagonista; para eso su entrenador, Carlos Cannobio, acercó a Esteban González, Fabián Píriz, Ernesto Hernández, Gonzalo Andrada y Valentín Luciani, que se sumaron a las trascendentes llegadas del argentino Bryan Fernández, Gastón Colman y Bryan Olivera.

El también domingo juega Huracán FC, oriundo del Paso de la Arena, frente a Atenas en el Parque Palermo a las 17.00. El equipo de Martín Siri, sin levantar polvo, aseguró el arco con Nicolás Gentilio y contrató además a Federico Alonso, Anthony Cutty, Facundo Silvera, Rodrigo Rey y Jairo Coronel. El elenco ateniense que fue y vino entre los últimos meses de 2025 y el inicio de la temporada que corre hizo varias contrataciones de la mano de su entrenador, Juan Carlos Carrasco, entre ellas, la llegada de Mathías González, Pablo Fagúndez, Santiago Cappi, Lucas Medina, Facundo Vigo, Guido Sosa, Lucas Arzamendía, Brian González y Maicol Borba.

El martes 17 se cerrará la etapa con el partido que disputarán Tacuarembó y La Luz en el estadio Goyenola a las 18.00. El partido fue postergado del fin de semana por la Patria Gaucha. Tacuarembó, el último campeón del Torneo Competencia, recibió a Bernardo Giordano como técnico para 2026, y su llegada se aparejó con el arribo al club de los siguientes futbolistas: Jeremy Mesa, Mateo Pereyra, Ángel Maciel, Esteban de Lima, Ayrton Castro, Diego Méndez, Santiago Vargas y Matías Maciel.

En la primera fecha por la Serie A tendrá libre Cerrito y por la serie B, Miramar Misiones.

Fuente: AUF

