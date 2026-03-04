El tricolor enfrentará a Paisas el viernes a las 21.40 en el primer partido de la llave al mejor de tres; esa misma noche retornará la Liga Uruguaya con el comienzo de la reclasificación.

La algarabía por los dos triunfos de Uruguay en las Eliminatorias va dejando paso al retorno de la actividad clubista. El viernes comenzará la reclasificación de la Liga Uruguaya, una ronda con los seis peores equipos del clasificatorio, donde se arrastra puntaje y los últimos dos equipos descenderán y los dos mejores clasifican a los playoffs del torneo. El mismo día, Nacional jugará en Colombia por los cuartos de final de la Basketball Champions League Américas (BCLA) tras clasificar invicto en su grupo.

El tricolor viajó por su sueño

En la noche del martes comenzó el viaje de la delegación de Nacional hacia Colombia para enfrentar a Paisas en el primer partido de la llave al mejor de tres. Como el bolso fue primero en su grupo, comenzará jugando de visitante y luego tendrá dos juegos en Uruguay; oficiará de locatario en el estadio 8 de Junio.

El tricolor tiene cuatro extranjeros fijos, aunque en la liga doméstica el reglamento solamente permite tres por partido; los va rotando. En la competencia internacional tendrá cinco ya que el estadounidense Erik Thomas se sumó a los habituales: James Feldaine, Ernesto Oglivie, Connor Zinaich y Ezequiel Bell.

Los dos panameños y Pablo Gómez en Uruguay participaron en la última fecha de las clasificatorias para el Mundial 2027. Los foráneos viajaron junto a la delegación que partió desde Montevideo ya que su último encuentro fue en Buenos Aires, mientras que el pivot pandense irá directo a Colombia.

Luciano Parodi estará a la orden pese a no llegar óptimamente desde lo físico; vale recordar que quedó desafectado de los partidos de la selección por una lesión lumbar. El tiempo sin partidos le sirvió para ir evolucionando.

Los 12 jugadores que integrarán el plantel que dirige Álvaro Ponce son Parodi, Agustín Méndez, Patricio Prieto, Marcos Cabot, Feldaine, Thomas, Gianfranco Espíndola, Zinaich, Bell, Oglivie y Gómez.

Paisas es un equipo con un estilo de juego clásico de la parte central de América, con posesiones cortas, que busca elevar el ritmo, carece de colectividad y tiene distracciones defensivas. Si está en una buena noche con el tiro, puede complicar; además tiene jugadores anárquicos, pero son muy fuertes castigando las pérdidas o tomando el rebote y saliendo rápido hacia el ataque. El balance defensivo del tricolor será clave.

El primer encuentro será el próximo viernes y las revanchas se disputarán el sábado 14 y, de ser necesario, el domingo 15 de marzo.

Vuelve la Liga Uruguaya

Entre viernes y sábado se disputará la primera fecha del reclasificatorio de la Liga Uruguaya, que dará inicio al segundo bloque de la fase regular. En lo previo, parecen estar bien divididas las peleas; Unión Atlética, Biguá y Urunday Universitario para meterse en playoffs, mientras que Cordón y Welcome intentarán cazar a Goes para evitar el descenso.

Los encuentros de la primera fecha van todos a las 20.15; el viernes Cordón recibirá a Unión Atlética y Goes a Urunday Universitario. El sábado cierran la fecha Welcome y Biguá en Parque Rodó.

El albiceleste, pese a estar último, sigue haciendo cambios para dar el batacazo y quedarse en primera; durante el parate sumó a los extranjeros Alphonso Willis y Tevin Glass.

Tabla de posiciones

PG PP PTS U. Atlética 11 11 33 Biguá 11 11 33 Urunday 9 13 31 Goes 6 16 28 Welcome 4 18 26 Cordón* 3 19 23

* Quita de dos puntos.