Bruno Larregui y Ramiro Peralta, de Juventud de las Piedras, luego de convertir el primer gol de su equipo ante Independiente Medellín, el 5 de marzo, en el estadio Centenario.

Entre martes y jueves se definirán los últimos cuatro equipos clasificados a la fase de grupos y quienes recalarán en Copa Sudamericana.

La semana pasada se definieron los clasificados de los playoffs de cada país a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Entre martes y jueves se definirán las últimas cuatro llaves de la fase 3 de Copa Libertadores, los ganadores clasifican a fase de grupos del torneo más prestigioso del fútbol continental, mientras que los perdedores tendrán la Sudamericana como premio consuelo.

El martes a las 21.30, Botafogo recibirá a Barcelona de Ecuador, en la ida empataron 1-1 en Guayaquil. Mateo Ponte viene siendo titular en la línea de tres de los brasileños, mientras que Lucas Villalba se anuncia para estar en el banco de suplentes. Santiago Rodríguez se sigue recuperando de su lesión y no estará a la órden en el elenco de Río de Janeiro. En la visita, estará en el plantel Sergio Toto Núñez, que generalmente ingresa en el segundo tiempo.

El partido de vuelta más desparejo, en lo previo, es el que va el miércoles a las 19.00. Sporting Cristal, que ganó 1-0 en Venezuela, recibirá a Carabobo con el objetivo de cerrar la llave en Lima. En el conjunto peruano será titular Leandro Sosa en el lateral derecho. A las 21.30 del miércoles O'Higgins de Thiago Vecino visitará a Deportes Tolima, en Colombia. En la ida ganaron los chilenos 1-0.

El jueves se cerrará la fase previa con el encuentro entre Independiente Medellín y Juventud de Las Piedras, en Colombia a las 21.30. Los pedrenses van por la oportunidad de hacer historia luego del empate 1-1 en el partido de ida disputado en el Gran Parque Central. En la fase previa, los uruguayos consiguieron clasificaciones heroicas ante Universidad Católica de Ecuador y Guaraní de Paraguay, ambas jugando de visitante.