El golero de Estudiantes de La Plata viajará a Europa junto con el cuerpo técnico y la delegación uruguaya.

La gran novedad de la última lista de reservados de Marcelo Bielsa fue el nombre de Fernando Muslera. El golero de Estudiantes de La Plata fue el primer oficializado para los partidos de la fecha FIFA ante Inglaterra y Argelia, ambos en Europa.

Muslera nunca formó parte del proceso de Bielsa e incluso, después del campeonato del mundo en 2022, declaró públicamente que su etapa en la selección estaba terminada. En caso de que sea convocado para el Mundial, marcará el récord de ser el primer jugador uruguayo en participar en cinco ediciones mundialistas, luego de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El golero ya llegó al Complejo Celeste y viajará a Europa junto con el resto del cuerpo técnico. Desde que el entrenador rosarino dirige a la selección uruguaya la lista de convocados se hace oficial cuando todos los jugadores están a disposición para entrenar con Uruguay. De todas formas, en las redes sociales se van anunciando antes los arribos de los futbolistas y desde ahí se puede ir deduciendo la nómina, que ya tiene su primera figurita asegurada.

Muslera jugó 15 torneos con Uruguay, participó en 133 partidos, de los cuales ganó 68, empató 33 y perdió 32.

Gira europea con la cabeza en el Mundial

La selección uruguaya enfrentará a su par de Inglaterra en Wembley el 27 de marzo a las 16.45 y a la selección de Argelia el 31 a las 16.30 en Italia. Jorge Giordano, el director de selecciones, viajó unos días antes para ultimar detalles.

Los entrenamientos comenzarán el fin de semana con los jugadores que vayan llegando de los últimos partidos con sus clubes. Entre lunes y martes quedará el equipo completo a las órdenes de Marcelo Bielsa.