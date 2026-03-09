Con la quinta fecha todavía en juego, el torneo muestra un equilibrio casi total: solo Racing y Juventud lograron ganar; la etapa se cierra el lunes con dos partidos.

Se cumplió el primer tercio del Apertura 2026. Si bien con pocas fechas es muy difícil encontrar un equipo que se corte solo, lo que llama la atención es la cantidad de equipos que están entreverados en lo más alto: cuatro punteros y dos con chances de sumarse si ganan el lunes. Central Español, con los resultados vistos, tuvo la oportunidad de ganar y quedar como único puntero, pero terminó igualando y perdió la chance.

La fecha se cerrará el lunes con dos partidos, ambos en el interior del país. En el Ubilla de Melo a las 18.30 Cerro Largo tendrá la visita del copero Montevideo City Torque; Boston River, el otro que jugará la fase de grupos de la Sudamericana, jugará de local en el Campeones Olímpicos de Florida, donde desde las 21.30 recibirá a Liverpool.

Juego a juego

Montevideo Wanderers y Deportivo Maldonado no se superaron en el inicio de la fecha el viernes. El equipo del Chiche Mathías Corujo está enfocado en la tabla del descenso y desde la pertenencia se planta en la pelea. El Depor, tras su corta estadía en Segunda División, volvió y mira la misma tabla, aunque con otro aire. Los arqueros, Agustín Buffa en el local y Diego Segovia en la visita, se destacaron brindando seguridad cada vez que los llamaron al orden.

La jornada sabatina empezó con el empate entre Progreso y Albion en el Parque Abraham Paladino de La Teja. Nicolás Fernández abrió la cuenta para los locales cuando amanecía el partido. El pionero trabajó para el empate, incluso habiéndose quedado con uno menos por la expulsión de José Álvarez, y consiguió el gol de Francisco Ginella, que está de racha. No le pesó el jugador de menos, porque luego dio vuelta el partido por intermedio de Álvaro López; el gaucho del Pantanoso, con orgullo, empató el encuentro con un gol de Mauro Martín cuando quedaban diez minutos para el final del partido.

El sábado por la noche Peñarol y Danubio también empataron en el Campeón del Siglo. Danubio fue más que un Peñarol deslucido, a pesar del entusiasmo de su gente con el clásico. Sin proponer, el carbonero se vio superado por la franja, que tuvo en Sebastián Rodríguez un rendimiento superlativo. Enzo Cabrera convirtió el gol que abrió el partido pisando los diez minutos de juego. Maicol Ferreira y Mateo Peralta pusieron el barrio y la corriente danubiana. Peñarol encontró el tanto en los pies del colombiano Luis Angulo, que bailó cerca del córner.

En el arranque de la jornada dominical, Racing derrotó por la mínima a Cerro en el estadio Osvaldo Roberto. En un duelo del oeste montevideano, Racing se recuperó de su derrota ante Boston River, lo que le provocó la eliminación de la Copa Sudamericana. El partido era un cerrado 0-0, pero el argentino Bautista Tomatis, que es figura en el cervecero, convirtió el agónico gol de la victoria sobre la hora. Cerro, el equipo de Nelson Abeijón, sigue sin ganar en lo que va del Apertura y mira de reojo el fondo de la tabla.

El domingo por la tarde, la gente despertó de la siesta para ver perder a Nacional con Juventud de manera categórica. El elenco pedrense jugó un partidazo y batió todas las intenciones de Nacional, que apeló a los cambios y a los nombres, pero nunca le encontró la vuelta al partido. El ex Peñarol Alejo Cruz, de gran partido, abrió el marcador tempranito y sin dejarla picar luego de un centro medido de Ignacio Mujica, que también fue un pilar. Gonzalo Gómez convirtió el segundo desde afuera del área, con el que se fueron al descanso. En el amanecer del complemento, Maxi Gómez con un tiro libre descontó para Nacional; pero Juventud volvió a pegar en el momento justo con Cruz, en este caso como asistidor, y Mateo Izaguirre entrando como un número 9 para convertir el gol del definitivo 3-1 con el que el pedrense derrotó al tricolor de un Jadson Viera desconcertado.

El cierre de domingo tuvo un muy buen partido entre Defensor Sporting y Central Español. Ambos tenían la chance de ganar y quedar como punteros, el violeta compartiendo punta, el palermitano en solitario, pero, pese a la fluidez del juego y lo lindo del espectáculo, las fuerzas se neutralizaron y la pelota no entró en ningún arco.

