Albiverdes y cebritas tuvieron fecha libre en la inauguración del Torneo Competencia.

El Torneo Competencia dispone de su segunda fecha y hay dos equipos que debutan, debido a que tuvieron fecha libre en la inauguración. Son los casos de Cerrito, uno de los que más se movió en el mercado de pases, y Miramar Misiones, que tendrá al frente a Eduardo Acevedo como entrenador en su vuelta a la divisional.

Ambos equipos buscarán ser protagonistas porque así lo demanda su historia. Precisamente, Cerrito abre la etapa el sábado cuando enfrente a Atenas de San Carlos en el Parque Palermo a las 16.00, por la serie A del torneo inicial. Vale recordar que el primer torneo otorga al ganador un lugar en los playoffs en el caso de no obtenerlo por puntos. Los carolinos empataron en el debut con goles de Agustín da Rocha para el equipo del este, y Rodrigo Rey en los descuentos para el equipo del Paso de la Arena. Será el único partido del sábado.

También por la serie A, Huracán, el equipo dirigido por Martín Siri, abrirá la jornada dominical. Enfrentará a Uruguay Montevideo en el Monumental Luis Tróccoli a las 10.00. El celeste de Pueblo Victoria también empató en el debut 1-1 frente a Fénix con goles de Lucas Rodríguez para el celeste y, cuando no, de Gastón Colman sobre el final del partido para el ave. Fénix jugará por la tarde en el Parque Capurro a las 14.00, el último partido de la serie A de la segunda etapa, ya que Tacuarembó tiene libre. El ave recibirá en su barrio a La Luz de Aires Puros. El merengue, para variar, también empató en su debut frente al rojo del norte.

Por la serie B será el debut de Miramar Misiones cuando enfrente a Plaza Colonia en la casa del vecino, el Parque Palermo. El partido será a las 16.30. El patablanca no se sacó ventajas con Rentistas en la primera partida. El sábado por la noche, más precisamente a las 21.00 en el Palermo, juegan Oriental y Colón. Oriental, que dirige Darío Flores, pisó fuerte en el arranque y derrotó a River Plate en su regreso a Segunda División. Fue 3-1 con goles de Cristian Franco, Enzo Vlaeminch y Martín Vallejo, a pesar del descuento de Inti López.

Colón, por su parte, derrotó a Paysandú en el litoral por 2-0, con goles de Jairo Guerra y Ronald Álvarez. River Plate cerrará la segunda fecha el lunes, cuando enfrente a Rentistas por la tarde a las 16.00 en el Parque Saroldi.