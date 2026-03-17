Está todo dado para que el sustituto sea Ignacio Ithurralde, quien ya tuvo un paso exitoso por la institución.

La sexta fecha dejó los primeros dos cambios de entrenador en el fútbol uruguayo. Israel Damonte fue cesado en Boston River; su salida se suma a la de Nelson Abeijón, quien renunció a la conducción técnica de Cerro. El albiceleste y el sastre son los únicos dos equipos que todavía no ganaron y cierran la tabla de posiciones con dos empates.

Damonte se despidió de Boston River con dos empates, cuatro derrotas y una única victoria, que le significó a la institución la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El argentino había sido de los primeros entrenadores en ser contratados para esta temporada, tras la salida de Jadson Viera sobre el final de 2025 rumbo a Nacional.

Quien está cerca de volver al conjunto de Simón Bolívar es Ignacio Ithurralde, que dirigió 62 partidos en la institución entre el 25 de junio de 2021 y el 4 de noviembre de 2022 y donde consiguió una heroica salvación del descenso y primera clasificación de la historia del club a la Copa Libertadores.

Luego de Boston River, Ithurralde pasó por Montevideo City Torque, River Plate y Defensor Sporting, pero no tuvo pasajes exitosos por ninguna de las tres instituciones. Tras terminar la temporada pasada en el violeta, quedó libre.

Restan detalles para confirmar su retorno, que tiene grandes chances de confirmarse durante el martes. Otros nombres sondeados por el sastre fueron los de Sergio Blanco y Richard Pellejero.

Boston River visitará a Progreso el domingo a las 16.00 en el Parque Paladino, el miércoles recibirá a Peñarol a las 20.30 en el Campeones Olímpicos de Florida y cerrará la seguidilla de encuentros enfrentando a Juventud de Las Piedras el domingo 29 a las 13.00 en el Parque Artigas.